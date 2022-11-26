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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

كلية العلوم جامعة القاهرة تنظم حملة التبرع بالدم.. غدآ

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

تنظم كلية العلوم جامعة القاهرة، غدآ، حملة التبرع بالدم وذلك بالتعاون مع بنك الدم القصر العينى، وتأتي الحملة تحت رعاية الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، وأشراف الدكتور جمال الشاذلي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وكانت قد أعلنت جامعة القاهرة ، عن حملة التبرع بالدم على مستويات كليات الجامعة ، وذلك بالتعاون مع بنك الدم القصر العينى من الفترة 20 من نوفمبر حتى 28 من نفس الشهر، وتم تخصيص أيام للتبرع لكل كلية.

وتأتي مواعيد تبرع كل كلية كالتالي:

كلية سياسة و اقتصاد 21 نوفمبر

كلية التخطيط العمرانى 22 نوفمبر

كلية العلوم 27 نوفمبر

كلية دار علوم 29 و 30 نوفمبر

كلية العلاج الطبيعى 4 و 5 ديسمبر

كلية الصيدلة 6 ديسمبر

كلية طب الاسنان 7 ديسمبر.

مواعيد إعلان الكشوف المبدئية للمرشحين لانتخابات اتحادات الطلاب | احذر هذه المخالفات

وعلي جانب اخر استضافت جامعة القاهرة، صباح يوم الخميس الماضي، أسرة “طلاب من أجل مصر” بكليات الجامعة، بقاعة الاحتفالات الكبرى، وذلك بحضور الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، والدكتور جمال الشاذلي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة جيهان المنياوي، منسق عام طلاب من أجل مصر بجامعة القاهرة، والدكتور مجدي عمر، مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية.

وخلال الفعاليات، تم عرض فيلم تسجيلي يستعرض تاريخ الحركة الطلابية في مصر، وأعرب الدكتور الخشت عن سعادته بالحشد الكبير لطلاب من أجل مصر الذي ينطوي على فكرة واحدة وهي "الوطن"، لافتا إلى أن الوطن هو أساس وجود الأفراد وحياتهم، ويحدد مسارهم في المستقبل، وأن فكرة الوطن ليست مجرد شعار بل إنها ممارسة وانتماء وعطاء متبادل بين الفرد والمجموعة، وهي أساس الاستقرار والتقدم والحياة الآمنة للجميع.

 

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أهمية الإعداد والتدريب والممارسات التي يقوم بها الطلاب في مختلف المراحل العمرية بما ينعكس مباشرة عليهم في إعدادهم لأن يكونوا قادة مستقبل ناجحين ومتميزين.

القدرة والكفاءة

وأشار الدكتور الخشت، إلى وجود اختلاف كبير بين التنافس الشريف والصراع، حيث يؤدي التنافس الشريف إلى إفراز الأشخاص ذوي القدرة والكفاءة، وتعكس فكرة التنافسية التقدم السياسي والاجتماعي للفرد والدول من خلال القواعد التي تحكم ممارسات الأفراد، بينما ينطوي الصراع على خسارة الجميع.  

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