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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مواعيد إعلان الكشوف المبدئية للمرشحين لانتخابات اتحادات الطلاب | احذر هذه المخالفات

انتخابات اتحاد الطلاب
انتخابات اتحاد الطلاب صورة ارشيفية

إنطلق يوم أمس الخميس بداية انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات للعام الدراسى ٢٠٢٢/٢٠٢٣ حيث شهدنا أمس، فتح باب الترشح وسحب وتقديم الاستمارات، تمثل الانتخابات الطلابية حدث يتعلم من خلاله الطلاب الديمقراطية، وكيف يختارون من يمثلهم بالجامعة، لذا لابد أن يكون المرشح للانتخابات متمتعًا بجنسية جمهورية مصر العربية، وأن يكون حسن السمعة.

ووفقا للجدول الزمني فمن المقرر أن يتم الإعلان عن الكشوف المبدئية يوم الأحد الموافق ٢٧ نوفمبر، علي أن يتم تلقي طلبات الطعون يوم الأثنين ٢٨ نوفمبر، و فحص الطعون يوم الثلاثاء ٢٩ نوفمبر، ثم يتم الإعلان عن الكشوف النهائية يوم الاربعاء ٣٠ نوفمبر.

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 محظورات الدعاية الانتخابية بانتخابات اتحاد الطلاب 

وتبدأ الدعاية الانتخابية فى اليوم الأول من شهر ديسمبر القادم، وهناك عدد من المحظورات فى الدعاية الانتخابية بالجامعات  يجب علي الطلاب مراعاتها قبل بداية الدعاية حتي لا يقع الطلاب في عقوبات وتأتي تلك المحظورات كالتالي:

-  الدعاية السياسية.

- الدعاية  الدينية والطائفية.

- الشعارات الحزبية .

-  الخروج على القواعد العامة والأعراف الجامعية.

- اتلاف الجدران بالجامعة.

- اتلاف الأشجار .

- كتابة الدعاية الانتخابية على جدران الجامعة أو داخل قاعات الدراسة والمحاضرات .

- استخدام الملصقات قد يؤدى إلى تشويه الجامعات وبالتالي يستبعد المرشح.

وسيتم إجراء انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم ٤ ديسمبر المقبل، وتجرى انتخابات الإعادة يوم ٥ ديسمبر، على أن تجرى انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم ٦ ديسمبر، وتجرى انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم ٧ ديسمبر، وتنتهى انتخابات الاتحادات الطلابية بإجراء انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة وذلك يوم ٨ ديسمبر المقبل.

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