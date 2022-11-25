قيمتها 400 ألف جنيه.. كيف تكون ثروة من الـ 50 قرشا|التفاصيل الكاملة

يعتبر جمع العملات النقدية النادرة والمقتنيات القديمة المتواجدة في منزلنا هوس لدى الكثيرين، وفي نفس الوقت الكثير منا يجهل قيمة تلك الكنوز الثمينة المتواجدة في المنزل، إلا أن الغريب انتشار ارتفاع قيمة ال نص جنيه «50 قرش» حتى يمكنك تكوين ثروة منها.

على الرغم من تداول عملة ال نص جنيه، وانها مازالت منتشرة في وقتنا الحالي، إلا أن الأمر الغريب هو ارتفاع سعرها حتى يُقدم بعض تجار المقتنيات النادرة على شرائها بأسعار متفاوته حتى بلغ قيمة البعض منها 400.000 جنية أو 300.000 وغيرها من الأسعار المختلفة، ما السر وراء ارتفاع سعر الـ 50 رغم انتشارها وتداولها في وقتنا الحالي؟.

سر ارتفاع سعر بيع عملة الـ 50 قرش

حالة من التعجب والدهشة تصيب كل من يعلم أنه يمكن بيع عملة النصف جنيه مقابل 400.000 جنية مصري، على الرغم من انتشارها واستمرار استخدامها في الاسواق حتى الآن، إلا ان السر يكمن في علامة مميزة متواجدة على عملة الـ 50 قرش ترفع قيمتها إلى هذا الحد الكبير.

إلى جانب وجود العلامة المميزة التي ترفع من قيمة عملة الـ 50 قرش حتى يمكنك تكوين ثروة من ورائها، إلا ان حالة العملة الورقية يفرق في سعرها أيضًا، ويزيد الطلب عليها.

مواصفات الـ 50 الورق المطلوبة

يكثر الطلب على عملة النصف جنية الورقية بين تجار العملات النادرية، ذات علامة مميزة، وهي صورة أبو الهول، والتي تم إصدارها عام 1911م، وهناك نوعان من تلك العملة، أحدها تكون الصورة في المنتصف، والاخرى على اليسار، إلا أن صاحبة الصورة في المنتصف هي الأكثر تداولاً والاعلى سعرًا في سوق العملات القديمة.