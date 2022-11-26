وسط الاشجار.. لقاء الخميسي تخطف أنظار جمهورها في أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة لقاء الخميسي جمهورها صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وتالقت لقاء الخميسي بأطلالة ساحرة بالكاجوال وسط الاشجار ، مما حازت علي اعجاب متابعيها.



أحدث أعمال لقاء الخميسي، مسلسل "إجازة مفتوحة" من نوعية أعمال الـ40 حلقة، بطولة شريف منير، وسميحة أيوب، وملك قورة، ونور محمود، ودنيا ماهر، ومراد مكرم، وكريم أبو زيد، وهشام إسماعيل، وهدى مجد، وصبا الرافعي، وألفت عمر، ومحمد العمروسي، وأحمد زكريا، وعدد من الفنانين الشباب، وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.