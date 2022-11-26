عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صورة تجمع حراس مرمى الأهلى برفقة شوبير .. شاهد

صدى البلد

نشر الإعلامي أحمد شوبير صورة جديدة له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وظهر شوبير في الصورة برفقة حراس مرمي النادي الأهلي، محمد الشناوي وعلى لطفي و مصطفي شوبير، مما نال اعجاب متابعيه.

الأهلي يستعد لمباراة المقاولون

وكان الفريق الأحمر، قد واصل تدريباته أمس تحت قيادة السويسري مارسيل كولر، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادا لمباراة المقاولون العرب في كأس مصر.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق المقاولون العرب في كأس مصر والمحدد لها الأحد المقبل على ملعب الأهلي we السلام.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تخطى 1700 جنيه.. ارتفاع جنوني لـ الذهب ومفاجأة في عيار 21 الآن

بعد سيول جدة المرعبة.. الأرصاد تفجر مفاجأة حول حدوثها في مصر

لهذا السبب خضعت منة شلبي إلى تفتيش دقيق في مطار القاهرة

صدمة مدوية لـ كهربا بسبب الغرامة.. وموقف مفاجئ من كولر .. فيديو

قيمتها 400 ألف جنيه.. كيف تكون ثروة من الـ 50 قرشا|التفاصيل الكاملة

ماذا قالت منة شلبي في تحقيقات النيابة العامة؟

تراجع قوى لـ الدولار عالميا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن بالبنوك

النيابة العامة تخلى سبيل الممثلة منة شلبي بضمان مالي 50 ألف جنيه

ترشيحاتنا

مرعوب من جنسيته الإسرائيلية.. ماذا قال صحفي من تل ابيب لشرطي قطري؟

بعد ملامح هيفاء وهبى .. حقيقة الصور الصادمة لـ أصالة

بدء امتحانات شهر نوفمبر الأسبوع الجاري بجميع المدارس| تفاصيل

سعر برميل النفط الكويتي يرتفع ليبلغ 84.84 دولار

ماذا قال النبي عن الرجولة ؟.. الإفتاء: حسمها بـ أمرين

بشرى سارة للمواطنين بشأن انخفاض أسعار الدواجن والبيض| التفاصيل الكاملة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان أبيض.. رنا رئيس بإطلالة راقية في حفل خطوبتها| شاهد

آمبر هيرد تفوز بلقب الأكثر شهرة في العالم على جوجل

ليس إنسانا.. شاهد اكتشاف عظام يد مخيفة لمخلوق غامض بالبرازيل

عمرها 1800سنة.. تاريخ مذهل لموناليزا قبطية نالت إعجاب إيفانكا ترامب بمصر القديمة|خاص

فيديو

رضا الباهي: يسري نصر الله وخيري بشارة الأقرب إلى قلبي

هل يغيب ميسي ونيمار عن مباريات كأس العالم المتبقية ؟

جماعية.. ملاعب قطر تشهد إقامة خطبة وصلاة الجمعة داخل الملعب

هل يتكرر مشهد سيول جدة في مصر ؟.. تفاصيل حالة الطقس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لمياء سعيد

تبلسموا وتبسموا

المستشار أسـامة الصعيدي

الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

عبد المعطى أحمد

تحية للرجل فى يومه العالمى

نهى زكريا

أليس منكم رجل رشيد

رمضان طنطاوي

وماذا بعد كوب 27 ؟

د. هشام فريد

مؤتمر المناخ بين الحقيقة والنجاح والتمني

د.هادي التونسي

إسطنبول والاستفادة من تجربة تركيا السياحية

نهال علام

البطل.. شخصية مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ