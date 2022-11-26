صورة تجمع حراس مرمى الأهلى برفقة شوبير .. شاهد

نشر الإعلامي أحمد شوبير صورة جديدة له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وظهر شوبير في الصورة برفقة حراس مرمي النادي الأهلي، محمد الشناوي وعلى لطفي و مصطفي شوبير، مما نال اعجاب متابعيه.

الأهلي يستعد لمباراة المقاولون

وكان الفريق الأحمر، قد واصل تدريباته أمس تحت قيادة السويسري مارسيل كولر، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادا لمباراة المقاولون العرب في كأس مصر.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق المقاولون العرب في كأس مصر والمحدد لها الأحد المقبل على ملعب الأهلي we السلام.