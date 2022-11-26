محمد بركات: تعادل منتخب أمريكا مع إنجلترا عقد حسابات المجموعة

أكد محمد بركات، نجم الأهلي السابق، أن المنتخب الأمريكي قدم أداء رائعا أمام المنتخب الإنجليزي في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم بكأس العالم 2022.

وقال بركات في تصريحات تلفزيونية ببرنامج «الريمونتادا»، المذاع عبر فضائية «المحور»: «التوقعات كلها كانت تصب في مصلحة إنجلترا قبل بداية اللقاء أمام الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب أداء المنتخب الإنجليزي في مباراته الأولى أمام إيران، بالإضافة لما يملكه من لاعبين مميزين».

وتابع: «ورغم التوقعات التي رجحت فوز إنجلترا، إلا أن المنتخب الأمريكي قدم مباراة رائعة، ونجح في أن يكون ندا لنظيره الإنجليزي طوال فترات اللقاء».

وأتم: «التعادل بين المنتخبين كان في مصلحة المنتخب الإنجليزي، وعقد باقي حسابات المجموعة، وبانتظار آخر جولة لتحديد المتأهلين».