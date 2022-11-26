عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد بركات: تعادل منتخب أمريكا مع إنجلترا عقد حسابات المجموعة

أمريكا وانجلترا
أمريكا وانجلترا

أكد محمد بركات، نجم الأهلي السابق، أن المنتخب الأمريكي قدم أداء رائعا أمام المنتخب الإنجليزي في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم بكأس العالم 2022.

txt

مرتضى منصور يكشف أسباب عدم ظهوره على قناة الزمالك

txt

بعد إصابته | متى يعود نيمار للمشاركة مع البرازيل في كأس العالم 2022

وقال بركات في تصريحات تلفزيونية ببرنامج «الريمونتادا»، المذاع عبر فضائية «المحور»: «التوقعات كلها كانت تصب في مصلحة إنجلترا قبل بداية اللقاء أمام الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب أداء المنتخب الإنجليزي في مباراته الأولى أمام إيران، بالإضافة لما يملكه من لاعبين مميزين».

وتابع: «ورغم التوقعات التي رجحت فوز إنجلترا، إلا أن المنتخب الأمريكي قدم مباراة رائعة، ونجح في أن يكون ندا لنظيره الإنجليزي طوال فترات اللقاء».
وأتم: «التعادل بين المنتخبين كان في مصلحة المنتخب الإنجليزي، وعقد باقي حسابات المجموعة، وبانتظار آخر جولة لتحديد المتأهلين».

محمد بركات المنتخب الأمريكي المنتخب الإنجليزي كأس العالم 2022 الولايات المتحدة الامريكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تخطى 1700 جنيه.. ارتفاع جنوني لـ الذهب ومفاجأة في عيار 21 الآن

بعد سيول جدة المرعبة.. الأرصاد تفجر مفاجأة حول حدوثها في مصر

لهذا السبب خضعت منة شلبي إلى تفتيش دقيق في مطار القاهرة

صدمة مدوية لـ كهربا بسبب الغرامة.. وموقف مفاجئ من كولر .. فيديو

قيمتها 400 ألف جنيه.. كيف تكون ثروة من الـ 50 قرشا|التفاصيل الكاملة

ماذا قالت منة شلبي في تحقيقات النيابة العامة؟

تراجع قوى لـ الدولار عالميا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن بالبنوك

النيابة العامة تخلى سبيل الممثلة منة شلبي بضمان مالي 50 ألف جنيه

ترشيحاتنا

لحسابات تويتر الموثقة .. إيلون ماسك يكشف عن علامات تحقق مرمزة بألوان مختلفة

فاتحة خير.. انتعاش الحركة السياحية بأسوان ووصولها لـ90%.. وخبراء: موسم متميز

مرعوب من جنسيته الإسرائيلية.. ماذا قال صحفي من تل ابيب لشرطي قطري؟

بعد ملامح هيفاء وهبى .. حقيقة الصور الصادمة لـ أصالة

بدء امتحانات شهر نوفمبر الأسبوع الجاري بجميع المدارس| تفاصيل

سعر برميل النفط الكويتي يرتفع ليبلغ 84.84 دولار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملامحها صادمة .. أصالة تتعرض لنفس أزمة هيفاء| الجمهور يعلق كفاية بوتكس

فستان أبيض.. رنا رئيس بإطلالة راقية في حفل خطوبتها| شاهد

آمبر هيرد تفوز بلقب الأكثر شهرة في العالم على جوجل

ليس إنسانا.. شاهد اكتشاف عظام يد مخيفة لمخلوق غامض بالبرازيل

فيديو

رضا الباهي: يسري نصر الله وخيري بشارة الأقرب إلى قلبي

هل يغيب ميسي ونيمار عن مباريات كأس العالم المتبقية ؟

جماعية.. ملاعب قطر تشهد إقامة خطبة وصلاة الجمعة داخل الملعب

هل يتكرر مشهد سيول جدة في مصر ؟.. تفاصيل حالة الطقس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لمياء سعيد

تبلسموا وتبسموا

المستشار أسـامة الصعيدي

الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

عبد المعطى أحمد

تحية للرجل فى يومه العالمى

نهى زكريا

أليس منكم رجل رشيد

رمضان طنطاوي

وماذا بعد كوب 27 ؟

د. هشام فريد

مؤتمر المناخ بين الحقيقة والنجاح والتمني

د.هادي التونسي

إسطنبول والاستفادة من تجربة تركيا السياحية

نهال علام

البطل.. شخصية مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ