خالي بالك |علامات تكشف الفرق بين كورونا والفيروس التنفسي المخلوي

مع بدء برودة الجو ، والبداية الفعلية لفصل الشتاء ، ظهر فيروس التنفسي المخلوي وانتشر بشدة ليصيب الاطفال بكثرة ، وينتشر بشكل كبير بين اطفال المدارس، ليصاب الاباء والامهات بحالة من الذعر من التفشي الكبير لهذا الفيروس ، وهذا الرعب بسبب تشابه اعراضه الي حد كبير مع كورونا.

لذلك نوضح الفرق بين الفيروس التنفسي المخلوي وفيروس كورونا من حيث الأعراض وطرق العلاج.. وقا لما جاء بموقع Mayo Clinic

وفى آخر دراسة جديدة اصدرتها منظمة الصحة العالمية قالت فيها إن الفيروس المخلوي التنفسي مسؤول عن وفاة 1 من كل 50 طفلًا دون سن الخامسة حول العالم ، وتقول الدراسة إن الغالبية العظمى من الوفيات تحدث في البلدان النامية..



الفيروس المخلوي التنفسي

⁃ الفيروس المخلوي يخلق التهاب في الحلق بشكل أكبر، كما يركز علي الجزء العلوي من الجهاز التنفسي بشكل كبير.

⁃ يسبب التهابات في الأذن وإحمرار في العين وارتفاع في درجة حرارة الجسم،

⁃ لديه القدرة علي اختراق الجهاز التنفسي بسهولة جداً،

⁃ هو ضمن الفيروسات المخاطية، ويسبب حالات التهابات شديدة في الجهاز التنفسي، والأطفال أكثر عرضه للإصابة به من البالغين.

⁃ وتظهر العلامات على المريض بعد الإصابة بـ 4 أو 5 أيام، وتستمر الإصابة بهذا المرض لمدة أسبوعين،

⁃ الصفير هو أحد الأعراض التي تميز المخلوى التنفسي

⁃ تنقتل عدوى الفيروس المخلوي التنفسي عن طريق الهواء من خلال إفرازات الجهاز التنفسي في حالات العطس والسعال أو الاختلاط بالمصابين، وينتقل من خلال اللمس.

⁃ الفيروس المخلوي يصيب الأشخاص بين الفصول وبالتحديد آخر فصل الخريف بداية فصل الشتاء .

⁃ قد يصف الطبيب المضادات الحيوية في حال حدوث مضاعفات بكتيرية مثل التهاب الرئة البكتيري.

⁃ يسبب حالة صعوبة شديدة في التنفس ويؤدي احيانا الي زرقان الجلد .



فيروس كورونا

⁃ فيروس كورونا يصيب الافراد في أي وقت طول العام.

⁃ يستغرق ظهور أعراض الإصابة بفيروس كوفيد 19 «كورونا» في المتوسط بين 5 و6 أيام، وتستمر الإصابة بهذا المرض لمدة 14 يوما.

⁃ يسبب فقدان حاسة التذوق أو الشم.

- فقدان القدرة على الكلام أو الحركة أو التشوش.

- ظهور طفح جلدي، أو تغير في لون أصابع اليدين أو أصابع القدمين.

⁃ التهاب الحلق ليس بالضروري من اعراض كورونا.

⁃ من يصاب بكورونا يلزم وضعه في الحجر الصحي والبقاء في المنزل والابتعاد عن الآخرين لمدة 14 يوما.

⁃ الإمداد بالأكسجين للمرضى ذوي حالات الإصابة الشديدة المعرضين للخطر.

⁃ توصي منظمة الصحة العالمية بعدم التداوي الذاتي لمصابي كورونا عن طريق تناول أي أدوية، بما في ذلك المضادات الحيوية، كوسيلة وقاية أو علاج لكورونا.

⁃ كورونا من الفيروسات واسعة الانتشار ومعروفة بأنها تسبب أمراضا مثل متلازمة الشرق الأوسط التنفسية «MERS» ومتلازمة الالتهاب الرئوي الحاد .

⁃ التفرق الاكيدة والمضمونة بين الفيروس المخلوي وكورونا يكون من خلال عمل المسحة ولابد من تحليلها