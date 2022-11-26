عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

خالي بالك |علامات تكشف الفرق بين كورونا والفيروس التنفسي المخلوي

صدى البلد

مع بدء برودة الجو ، والبداية الفعلية لفصل الشتاء ، ظهر فيروس التنفسي المخلوي وانتشر  بشدة ليصيب الاطفال بكثرة  ، وينتشر بشكل كبير بين اطفال المدارس، ليصاب الاباء والامهات بحالة من الذعر من التفشي الكبير لهذا الفيروس ، وهذا الرعب بسبب تشابه اعراضه الي حد كبير مع كورونا.

txt

وداعا لغلاء الأسعار.. بدائل صحية لـ الأرز الأبيض وطريقة الطهي

txt

رؤية العنب في المنام.. تفسيرات غير متوقعة

لذلك نوضح الفرق بين الفيروس التنفسي المخلوي وفيروس كورونا من حيث الأعراض وطرق العلاج.. وقا لما جاء بموقع Mayo Clinic

وفى آخر دراسة جديدة اصدرتها منظمة الصحة العالمية قالت فيها  إن الفيروس المخلوي التنفسي مسؤول عن وفاة 1 من كل 50 طفلًا دون سن الخامسة حول العالم ، وتقول الدراسة إن الغالبية العظمى من الوفيات تحدث في البلدان النامية..


الفيروس المخلوي التنفسي

⁃ الفيروس المخلوي يخلق التهاب في الحلق بشكل أكبر، كما يركز علي الجزء العلوي من الجهاز التنفسي بشكل كبير.

⁃ يسبب التهابات في الأذن وإحمرار في العين وارتفاع في درجة حرارة الجسم،

⁃ لديه القدرة علي اختراق الجهاز التنفسي بسهولة جداً،

⁃ هو ضمن الفيروسات المخاطية، ويسبب حالات التهابات شديدة في الجهاز التنفسي، والأطفال أكثر عرضه للإصابة به من البالغين.

⁃ وتظهر العلامات على المريض بعد الإصابة بـ 4 أو 5 أيام، وتستمر الإصابة بهذا المرض لمدة أسبوعين،

⁃ الصفير هو أحد الأعراض التي تميز المخلوى التنفسي

⁃ تنقتل عدوى الفيروس المخلوي التنفسي عن طريق الهواء من خلال إفرازات الجهاز التنفسي في حالات العطس والسعال أو الاختلاط بالمصابين، وينتقل من خلال اللمس.

⁃ الفيروس المخلوي يصيب الأشخاص بين الفصول وبالتحديد آخر فصل الخريف بداية فصل الشتاء .

⁃ قد يصف الطبيب المضادات الحيوية في حال حدوث مضاعفات بكتيرية مثل التهاب الرئة البكتيري.

⁃ يسبب حالة صعوبة شديدة في التنفس ويؤدي احيانا الي  زرقان الجلد .


فيروس كورونا

⁃ فيروس كورونا يصيب الافراد في أي وقت طول العام. 

⁃ يستغرق ظهور أعراض الإصابة بفيروس كوفيد 19 «كورونا» في المتوسط بين 5 و6 أيام، وتستمر الإصابة بهذا المرض لمدة 14 يوما.

⁃ يسبب فقدان حاسة التذوق أو الشم. 

- فقدان القدرة على الكلام أو الحركة أو التشوش. 

- ظهور طفح جلدي، أو تغير في لون أصابع اليدين أو أصابع القدمين. 

⁃ التهاب الحلق ليس بالضروري من اعراض كورونا. 

⁃ من يصاب بكورونا يلزم وضعه في الحجر الصحي والبقاء في المنزل والابتعاد عن الآخرين لمدة 14 يوما.

⁃ الإمداد بالأكسجين للمرضى ذوي حالات الإصابة الشديدة المعرضين للخطر.

⁃ توصي منظمة الصحة العالمية بعدم التداوي الذاتي لمصابي كورونا  عن طريق تناول أي أدوية، بما في ذلك المضادات الحيوية، كوسيلة وقاية أو علاج لكورونا.

⁃ كورونا من الفيروسات واسعة الانتشار ومعروفة بأنها تسبب أمراضا مثل متلازمة الشرق الأوسط التنفسية «MERS» ومتلازمة الالتهاب الرئوي الحاد .

⁃ التفرق  الاكيدة والمضمونة بين الفيروس المخلوي وكورونا يكون من خلال عمل المسحة ولابد من تحليلها

فيروس التنفسي المخلوي فيروس كورونا كورونا الفيروس المخلوي أعراض الفيروس المخلوي التفسي اضرار الفيروس المخلوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تخطى 1700 جنيه.. ارتفاع جنوني لـ الذهب ومفاجأة في عيار 21 الآن

على النايل سات.. قناتان مفتوحتان تنقلان مباراة السعودية وبولندا في كأس العالم

بعد سيول جدة المرعبة.. الأرصاد تفجر مفاجأة حول حدوثها في مصر

لهذا السبب خضعت منة شلبي إلى تفتيش دقيق في مطار القاهرة

صدمة مدوية لـ كهربا بسبب الغرامة.. وموقف مفاجئ من كولر .. فيديو

كسر فرحة بنته|القصة الكاملة لطلاق أب لزوجته أثناء فرح ابنتهما بدمياط وأمام المعازيم

قيمتها 400 ألف جنيه.. كيف تكون ثروة من الـ 50 قرشا|التفاصيل الكاملة

تراجع قوى لـ الدولار عالميا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن بالبنوك

موضوعات متعلقة

وداعا لغلاء الأسعار.. بدائل صحية لـ الأرز الأبيض وطريقة الطهي

رؤية العنب في المنام.. تفسيرات غير متوقعة

وصفات منزلية مذهلة لتلميع خشب الأثاث المنزلي

استشاري يكشف آثار نفسية مدمرة يسببها العنف ضد المرأة

اضطرابات الدورة الشهرية ومشاكل الحمل.. أبرز آثار العنف ضد المرأة في اليوم العالمي

في اليوم العالمي لحقوق الطفل.. المخاطر السلبية للزيادة السكانية على النشء

خالي بالك تناول الأرز بهذه الطريقة يصيبك بالتسمم الغذائي

تؤدي أحيانا إلى الوفاة.. تحذير من حلوى موجودة في كل بيت.. تفاصيل

ترشيحاتنا

ذكرى وفاتها.. قصة رفض والد صباح لـ أنور وجدى ووصية الشحرورة الأخيرة

مصر تستضيف الاجتماع السنوي الـ 26 للجنة محافظي البنوك المركزية لدول الكوميسا

كأس العالم.. bein sport تعلن نقل مباراتين على القناة المفتوحة اليوم

منتخب الأرجنتين يسعى لتضميد جراحه أمام المكسيك في كأس العالم .. الليلة

خالي بالك |علامات تكشف الفرق بين كورونا والفيروس التنفسي المخلوي

بث مباشر.. مقرأة قرآنية من مسجد الإمام الحسين بحضور كبار القراء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملامحها صادمة .. أصالة تتعرض لنفس أزمة هيفاء| الجمهور يعلق كفاية بوتكس

فستان أبيض.. رنا رئيس بإطلالة راقية في حفل خطوبتها| شاهد

آمبر هيرد تفوز بلقب الأكثر شهرة في العالم على جوجل

ليس إنسانا.. شاهد اكتشاف عظام يد مخيفة لمخلوق غامض بالبرازيل

فيديو

رضا الباهي: يسري نصر الله وخيري بشارة الأقرب إلى قلبي

هل يغيب ميسي ونيمار عن مباريات كأس العالم المتبقية ؟

جماعية.. ملاعب قطر تشهد إقامة خطبة وصلاة الجمعة داخل الملعب

هل يتكرر مشهد سيول جدة في مصر ؟.. تفاصيل حالة الطقس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لمياء سعيد

تبلسموا وتبسموا

المستشار أسـامة الصعيدي

الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

عبد المعطى أحمد

تحية للرجل فى يومه العالمى

نهى زكريا

أليس منكم رجل رشيد

رمضان طنطاوي

وماذا بعد كوب 27 ؟

د. هشام فريد

مؤتمر المناخ بين الحقيقة والنجاح والتمني

د.هادي التونسي

إسطنبول والاستفادة من تجربة تركيا السياحية

نهال علام

البطل.. شخصية مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ