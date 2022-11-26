الونش يتوجه الي الإمارات لبدء مرحلة التأهيل

غادر محمود حمدي "الونش" مدافع فريق الزمالك، إلى الإمارات، منذ قليل لخوض مرحلة التأهيل الخاصة به بعد خضوعه لعملية جراحية مؤخرا في انجلترا عقب إصابته بقطع في وتر الخلفية.



وكان الونش عاد إلى القاهرة في الأيام القليلة الماضية قادما من انجلترا بعد الخضوع للعمليه الجراحية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي اليوم السبت، على ملعب ستاد الجيش بمدينة برج العرب، في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

ويغيب البرتغالي جوسفالدو فيريرا عن لقاء المصري المقبل في كأس مصر بسبب سفره إلى بلاده لحضور جنازة نجل زوجته الذي توفي في الأيام الماضية.