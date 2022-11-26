أهالي كفر الحاج عمر بالشرقية يستعدون لتشييع جثمان طالب بطب الأزهر لقي مصرعه داخل سكنه

يستعد أهالي كفر الحاج عمر مركز فاقوس بمحافظة الشرقية لاستقبال جثمان الطالب "احمد الشرقاوي" طالب بكليه الطب الفرقة السادسة فرع أسيوط والذي لقي مصرعة داخل إحدي الشقق السكنية والتي كان يقيم بها الطالب وتشييع جثمانة بمقابر أسرته.

فيما سادت حالة من الحزن بين أهالي القرية والقري المجاورة حيث يشهد الجميع للفقيد بحسن الخلق والطيبة والإلتزام التام مؤكدين ان الفقيد قد لقي ربه داخل السكن ولم يعلم عنه أحد وعثر عليه زملاؤه وقد لقي ربه ساجدا.

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيس بوك بمحافظة الشرقية مجموعة من الصور للفقيد مصحوبة بتعليقات مطالبة بالدعاء بالرحمة والمغفره له وان يلهم الله أهله وأسرته الصبر والسلوان مع مجموعة من التعلقيات التي تشيد بأخلاق الفقيد المتوفي الي رحمة مولاه.

كان طالب بكلية الطب جامعة الأزهر بأسيوط، لقي مصرعه بمسكنه في ظروف غامضة وتم نقل الجثة الى مشرحة مستشفى الإيمان العام.



تلقى اللواء أحمد جمال مدير أمن أسيوط إخطارا من غرفة عمليات النجدة بورود بلاغ من الأهالي بمنطقة الحقوقيين بحي شرق مدينة أسيوط بوجود جثة داخل شقة سكنية.

على الفور انتقل إلى موقع الحادث ضباط ضباط قسم ثان أسيوط والإسعاف وتبين وجود جثة لطالب يدعى " أحمد. م. ا" 26 عاماً، بالفرقة السادسة بكلية الطب بجامعة الأزهر بأسيوط، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة