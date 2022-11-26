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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم العالي تنظم معرضا للمؤتمر الهندسي الدولي للبحوث والابتكار.. صور

المؤتمر الهندسي الدولي
المؤتمر الهندسي الدولي للبحوث والابتكار

نظم المؤتمر الهندسي الدولي للبحوث والابتكار ، برعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي معرض لابتكارات المشاركين، ويعقد المؤتمر بهدف توجيه الباحثين ومساعدتهم لتطوير افكارهم وابحاثهم وتنفيذ مشروعات في إطار مشروعات خدمية واستثمارية وابتكاراتهم العلمية واستثمار الأفكار القابلة للتنفيذ لإنشاء حاضنات لرعاية المبدعين والفكرين.


كما أن رؤية المؤتمر هو تعزيز المجتمع المصري بباحثين مفكرين وهم علماء وادوات المستقبل لبناء مصر الحديثة من الطلاب وخريجي الجامعات.

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وكان قال الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، إن الاستراتبجية المتبعة في إدارة المشروعات بالدولة تشمل  مواجهة التحديات ومطابقة مع ما يتم دراسته مع مشروعات على أرض الواقع، مشيرا إلى أن مشروعات النقل بشكل خاص تكون اجتماعية أكثر من كونها اقتصاديه وتحقق ربح .

المؤتمر الهندسي الدولي للبحوث والابتكار

المؤتمر الهندسي الدولي للبحوث والابتكار

المؤتمر الهندسي الدولي للبحوث والابتكار

المؤتمر الهندسي الدولي للبحوث والابتكار

المؤتمر الهندسي الدولي للبحوث والابتكار

واضاف وزير النقل والمواصلات، المؤتمر الهندسي الدولي للبحوث والابتكار ، إنه لتنفيذ المشروعات نسعى إلى تأهيل العنصر البشري وتدريبه واكسابه العديد من المهارات والقدرة على القيادة وتنفيذ الحلول المستدامة ومواجهة التحديات الفنية في المشرع، ودراسة عدة بدائل لمسارات المشروعات واختيار المسار الأنسب.

المؤتمر الهندسي الدولي للبحوث والابتكار المؤتمر الهندسي الدولي وزارة التعليم العالى التعليم العالي البحث العلمي معرض لابتكارات مشروعات خدمية واستثمارية المجتمع المصري

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