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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

اقتصادية النواب: البرلمان الأوروبي اصبح "دمية" لدى الجماعات الارهابية

صدى البلد

اعتبر الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، قرار البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الانسان فى مصر بمثابة تعد سافر على السيادة المصرية من خلال فرض إملاءات خارجية ، تنال من استقلال السلطة القضائية خاصة أن القرار اعتمد على مجموعة من الأكاذيب والإدعاءات التى تعكس أن البرلمان الأوروبى ليس على دراية بمستجدات الأوضاع في مصر.

وقال " عبد الحميد " فى بيان أصدره اليوم إن البرلمان الاوروبى يتعمد الاساءة لمصر فى مثل هذه الملفات ولكن هذه المرة من الواضح جداً أن البرلمان الاوروبى أصبح " دمية " فى يد الجماعات الارهابية والتكفيرية وفى مقدمتها جماعة الاخوان الارهابية لأن ما جاء فى هذا التقرير من البرلمان الاوروبى كله اكاذيب و افتراءات وسموم ضد مصر وجميع الكلمات والالفاظ التى جاءت به هى صناعة ارهابية وبنسبة 100 % مؤكداً أن الالفاظ والعبارات والكلمات التى جاءت فى هذا التقرير لا تصدر الا عن جماعة الاخوان الارهابية وهى استخدمتها منذ نشأتها عام 1928.

ووجه الدكتور محمد عبد الحميد حديثه للبرلمان الاوروبى بجميع اعضائه قائلاً : " كل العار عليكم وعلى وجوهكم لأنكم اصبحتم لعبة فى يد الجماعات الارهابية .. كيف تسمحون لأنفسكم أن تقولوا فى تقريركم أنه يتم اعدام الاطفال فى مصر.. لقد فقدتم مصداقيتكم داخل اوروبا وخارجها.. والشعب الاوروبى سوف يلقنكم درساً لن تنسوه أبداً لأنكم لا تستحقون تمثيل الشعوب الاوروبية وانتم عار على اوروبا وشعبها ".

 وأكد أنه لم يكن يتصور على وجه الاطلاق أن يتضمن تقرير البرلمان الاوروبى تنفيذ مصر عقوبة الإعدام بحق الأطفال لأنه فى واقع الامر وثابت باليقين لدى كل المصريين وكل شعوب واطفال مصر والعالم أن هذا أمر لا يمكن تصديقه فالتشريع المصري بموجب قانون الطفل يحظر حظرًا مطلقًا توقيع عقوبات الإعدام والسجن المؤبد والسجن المشدد على الأطفال، كما أنه تم إلغاء حالة الطوارئ في أكتوبر 2021 وليس كما ادعى القرار أن مصر تعيش تحت الطوارئ حتى الأن.

حالة الطوارئ مجلس النواب البرلمان الجماعات الارهابية جماعة الإخوان الإرهابية اقتصادية النواب

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