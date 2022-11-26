كامل الوزير: وضعنا معايير منهجية جديدة لانتقاء وتأهيل وتدريب العناصر البشرية في السكك الحديدية

قال الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، إنه تم وضع معايير منهجية جديدة لانتقاء وتأهيل وتدريب العناصر البشرية في السكك الحديدية والذي يتم تطبيقها في اختيار عدد 550 مهندس وتدريبهم لمدة 6 أشهر بالكلية العربية وعدد 3250 فني وفائد قطار وتظريبهم لمدة 6 أشهر.



وأضاف وزير النقل والمواصلات، المؤتمر الهندسي الدولي للبحوث والابتكار، برعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن التدريب عقد في المعهد الفني للقوات المسلحة ومعهد تدريب وردان بالإضافة إلى تنفيذ خطة لإعادة وتأهيل وتدريب العناصر الحالية .



وأشار إلى أنه تم إنشاء المعهد العالي لتكنولوجيا النقل بالسكك الجديدية بفترة دراسية مدتها 4 سنوات بهدف الحصول على عنصر بشري متميز يمتلك المهارات العلمية والعملية وقد بدأت الدراسة بالمعهد العالي اعتبارا من العام الدراسي 2020-2021.

نظم المؤتمر الهندسي الدولي للبحوث والابتكار ، برعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي معرض لابتكارات المشاركين ، حيث يعقد المؤتمر بهدف توجيه الباحثين ومساعدتهم لتطوير افكارهم وابحاثهم وتنفيذ مشروعات في إطار مشروعات خدمية واستثمارية وابتكاراتهم العلمية واستثمار الأفكار القابلة للتنفيذ لإنشاء حاضنات لرعاية المبدعين والفكرين .



كما أن رؤية المؤتمر هو تعزيز المجتمع المصري بباحثين مفكرين وهم علماء وادوات المستقبل لبناء مصر الحديثة من الطلاب وخريجي الجامعات.