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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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وزارة التضامن: حملة مناهضة العنف ضد المرأة تستهدف الجميع

صدى البلد

كشف مجدى حلمى مستشار وزارة التضامن الإجتماعى، عن تفاصيل حملة الـ 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة.

وقال حلمي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم"، المذاع عبر قناة "دي ام سى"، أن الحملة تتضمن العديد من الفعاليات والأنشطة.

وتابع: الأنشطة تكون فى المحافظات وتكون فنية، و ثقافية، وزيارات ميدانية، جميعها تستهدف مناهضة العنف ضد المرأة بحضور جماهيري كبير".

الجمهور المصرى

وأكد مستشار وزارة التضامن الإجتماعى، أن الحملة تستهدف الجمهور المصرى ككل وليس فئة بعينها، معقبا:" النساء يتعرضن للعنف من الرجال لذا الحملة موجهة لجميع الفئات". 

 

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