اشتر أشهر سيارة سيدان في مصر .. بـ 17 ألف جنيه

يضم السوق المصري للسيارات المستعملة على العديد من الطرازات المتنوعة، بينما يشكل عامل السعر أهمية كبيرة ضمن عملية اختيار سيارة مناسبة، سواء من فئة الهاتشباك أو فئة السيدان، ومنها السيارة الشهيرة فيات 131.

وتعتبر السيارة فيات 131 واحدة من أبرز السيارات من تلك الفئة، حيث حققت تلك النسخة شعبية كبيرة في الشارع المصري، نسبة إلى الاعتمادية، وسهولة صيانتها بسعر مناسب، إلى جانب توافر قطع الغيار، وسهولة اعادة البيع.

فيات 131

وتمتلك السيارة فيات 131 تصميم خارجي طويل نسبيًا مما يعكس مساحتها الداخلية التي تتسم بالرحابة، إلى جانب سعة تخزين خلفية كبيرة الحجم، بينما تفتقد السيارة الكثير من اللمسات العصرية نسبة إلى تاريخ اصداراها، ولكن هناك بعض السيارات المعدلة والتي تضم زجاج كهربائي، إلى جانب نظام صوتي وترفيهي.

فيات 131

وترتكز السيارة فيات 131 على جنوط 15 بوصة، بينما اعتمد على مصابيح أمامية مربعة الشكل، مع مفهوم رباعي الابواب، بالاضافة إلى شبكة أمامية متعددة الفتحات الهوائية، إلى جانب فتحات تهوية داخلية تتواجد بمقصورة القيادة.

فيات 131

وزودت السيارة فيات 131 بمحرك رباعي الاسطوانات بسعة تتراوح بين 1300 و 1500 سي سي، باختلاف الفئات المقدمة وبلد المنشأ، مع قوة تتراوح بين 64 و 75 حصانا، بينما زودت السيارة بناقل سرعات يدوي "مانيوال" مكون من 5 نقلات يعمل بتقنية الجر الامامي للعجلات.

فيات 131

سعر السيارة فيات 131 داخل السوق المصري للسيارات المستعملة

يتراوح سعر السيارة فيات 131 بين 17 ألف جنيه وحتى 25 ألف جنيه، بحسب الحالة العامة للسيارة والموديل المقدم.