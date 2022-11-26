تبدأ من 180 ألف جنيه.. أشهر 5 سيارات هاتشباك بالسوق المصرية

تحتوي السوق المصرية للسيارات على العديد من الموديلات، سواء من فئة السيدان، او الكروس اوفر، والرياضية متعددة الاستخدام، بالإضافة إلى فئة الهاتشباك الشهيرة والتي تحظى بإقبال شديد خاصة من قبل الجمهور النسائي والشباب.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري قائمة بأسعار 5 سيارات هاتشباك بالسوق المصرية.

اسعار 5 سيارات هاتشباك بالسوق المصري

1 - سوزوكي التو 2022

تعمل السيارة سوزوكي التو 2022 بناقل سرعات مانيوال خماسي النقلات، حيث دعم بمحرك سعة 800 سي سي، ينتج 47 حصانا، وعزم دوران 69 نيوتن/متر، بينما تستغرق السيارة مدة زمنية قدرها 20 ثانية للوصول من وضع السكون 0 إلى سرعة 100 كم/ساعة.

تقدم السيارة سوزوكي التو 2022 بسعر رسمي يبلغ 180 ألف جنيه.

اسعار 5 سيارات هاتشباك بالسوق المصري

2 - سوزوكي سيلاريو 2022

زودت السيارة سوزوكي سيلاريو 2022 بناقل سرعات مانيوال خماسي الاداء، وناقل حركة اخر بقدرات أوتوماتيكية للفئة كاملة التجهيزات، مدعوم بمحرك 3 سلندر، بقوة 65 حصانا، وعزم دوران 89 نيوتن/متر، سعة 1000 سي سي.

وتبدأ أسعار السيارة سوزوكي سيلاريو 2022 من 249.900 جنيه إلى 299.900 جنيه.

اسعار 5 سيارات هاتشباك بالسوق المصري

3 - هيونداي i20 2022

زودت السيارة هيونداي i20 2022 بناقل سرعات أوتوماتيكي الحركة مكون من 6 سرعات، يعمل بتقنية الجر الامامي للعجلات، مدعوم بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1400 سي سي، ينتج 134 نيوتن/متر من عزم الدوران، وقوة قدرها 99 حصانا.

وتبدأ اسعار السيارة هيونداي i20 2022 من 485 ألف جنيه حتى 555 ألف جنيه.

اسعار 5 سيارات هاتشباك بالسوق المصري

4 - اوبل كورسا 2023

زوّدت السيارة اوبل كورسا 2023 بمحرك 1200 سي سي تيربو، ينتج قوة قدرها 130 حصانا، وعزم دوران 230 نيوتن/متر، متصل بناقل سرعات أوتوماتيكي الحركة سداسي الاداء، بينما يمكن للسيارة الوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة من نقطة الثبات 0 في غضون 8.7 ثانية.

وتقدم السيارة اوبل كورسا 2023 بسعر يتراوح بين 519.990 جنيه و 549.990 جنيه.

اسعار 5 سيارات هاتشباك بالسوق المصري

5 - فولكس فاجن جولف 2022

تتمتع السيارة فولكس فاجن جولف 2022 بناقل سرعات أوتوماتيكي ثماني النقلات، مدعوم بمحرك تيربو سعة 1400 سي سي، يمكنه انتاج 150 حصانا، وعزم دوران 250 نيوتن/متر، وبهذه القدرات الفنية يمكن للسيارة الوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 8.2 ثانية.

ويبلغ سعر السيارة فولكس فاجن جولف 2022 قيمة قدرها 950 الف جنيه.