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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

خبير يكشف هدف ترويج الشائعات ضد وزارة التعليم بمواقع التواصل الاجتماعي

ترويج الشائعات
ترويج الشائعات

أكد الدكتور محمد فتح الله، أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن كم الشائعات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بسير العملية التعليمية أو القرارات الوزارية أو غيرها، يدل علي أن هناك من يحاول الاستحواذ على التعليم لبث أفكارهم المتطرفة فى عقول ووجدان التلاميذ والطلاب منذ سن صغيرة.

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وأوضح الخبير التربوي، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعاني من حجم هائل من الشائعات والمعلومات المغلوطة والاجتهادات الشخصية، ما يسبب قلقا شديدا لأولياء الأمور والطلاب على مدار العام الدراسي ويظن البعض أن الوزارة تتخبط أو تغير رأيها بسبب تداخل المعلومات المتداولة وظهور خبر ثم نفيه وهكذا والوزارة لا علاقة لها في حقيقة الأمر بكل هذا.

وأعلن أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن نجاح المنظومة التعليمية فى مصر لن يتأتى إلا بتكاتف جميع الجهود من أجل تحقيق استراتيجية تربوية متكاملة، وهناك مسئولية مشتركة بين جميع الأطراف لإحداث نقلة فى المنظومة التعليمية، تبنى مجتمعا متطورا ومتقدما ومؤمنا بوطنه.

وقال الدكتور محمد فتح الله، إن الشائعات هي أكبر مشكلة تواجه الوزارة منذ بداية العام الدراسي، موضحا أن وزارة التربية والتعليم تعمل على رصد كل الشائعات والرد عليها أولا بأول، مع مراعاة التواصل المستمر مع كل وسائل الإعلام للتأكيد على كل الحقائق والرد على الشائعات.

وأضاف الخبير التربوي، أن وزارة التربية والتعليم تخوض حربا شرسة فى معركة زيادة وعى المعلمين بما ينعكس إيجابيا على طلابهم من خلال عقد الدورات تدريبية لمواجهة حروب الشائعات ضد الدولة وتبصير التلاميذ وطلاب المدارس بمخاطرها.

وأشار أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، إلى أن البعض يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي بطرق غير صحيحة وهو سلوك متكرر يهدف إلى إخافة أو استفزاز المقيمين علي العملية التعليمية أو التشويش علي العملية التعليمية وسير الدراسة، والنظام الجديد والمناهج والامتحانات.

الشائعات وزارة التربية والتعليم العملية التعليمية القرارات الوزارية التعليم Jobs Education

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