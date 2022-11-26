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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

موعد ومكان عزاء عم عمرو الليثي

عم عمرو الليثي
عم عمرو الليثي

كشف الإعلامي عمرو الليثي، موعد عزاء عمه المنتج وجيه الليثي والذي توفى في وقت باكر من صباح اليوم.

وكتب عمرو الليثي، عبر حسابه الرسمي لموقع التواصل الاجتماعي، «فيس بوك»: «خالص الشكر لحضراتكم جميعا لمشاعركم الصادقة في وفاة عمي، والعزاء إن شاء الله الأحد في مسجد الحامدية الشاذلية لا أراكم الله مكروها في عزيز».

وأصدرت نقابة المهن السينمائية، بيانا تنعى فيه المنتج وجيه الليثى الذى وافته المنية حسبما أعلن الاعلامى عمرو الليثى عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

وجاء فى بيان نقابة السينمائيين : “وداعا المنتج الكبير وجيه الليثي، مسيرة عطاء أمضيتها بنبل، حافظت على العلاقات الإنسانية الصادقة وأسهمت في إنجاز العديد من الأعمال الفنية الكلاسيكية التي سطرت في تاريخ صناعة السينما في مصر والعالم العربي، فجاء استحقاقكم بتكريم مهرجان الإسكندرية 2022، عن مجمل أعمالكم وواجهت فى معركة صامتة ضراوة المرض وشراسته، رحمك العلي القدير وأسكنك فسيح الجنات، وألهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان".


وفاة عم عمرو الليثي:

ونشر الإعلامي عمرو الليثي تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يعلن فيه عن وفاة عمه المنتج وجيه الليثى.

وعلق عمرو الليثى : “انتقل الي رحمة الله تعالى عمي المنتج وجيه الليثي و ستقام صلاة الجنازه عقب صلاه العصر من مسجد مصطفي محمود

نقابة المهن التمثيلية تنعي وجية الليثي:

أصدرت نقابة المهن السينمائية بيانا تنعى فيه المنتج وجيه الليثى الذى وافته المنية حسبما أعلن الاعلامى عمرو الليثى عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

وجاء فى بيان نقابة السينمائيين : “وداعا المنتج الكبير وجيه الليثي، مسيرة عطاء أمضيتها بنبل، حافظت على العلاقات الإنسانية الصادقة وأسهمت في إنجاز العديد من الأعمال الفنية الكلاسيكية التي سطرت في تاريخ صناعة السينما في مصر والعالم العربي، فجاء استحقاقكم بتكريم مهرجان الإسكندرية 2022، عن مجمل أعمالكم وواجهت فى معركة صامتة ضراوة المرض وشراسته، رحمك العلي القدير وأسكنك فسيح الجنات، وألهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان".

عمرو الليثي الحامدية الشاذلية عزاء عم عمرو الليثي

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