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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| عالم فيزياء يكشف سر جمال هدف ريتشارليسون في صربيا بـ كأس العالم قطر 2022.. إصابة 5 طلاب في حادث تدافع على السلم داخل مدرسة بالمحلة.. وخبير يكشف هدف ترويج الشائعات ضد وزارة التعليم

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

كأس العالم قطر 2022.. عالم فيزياء يكشف سر جمال هدف ريتشارليسون في صربيا
أثار الهدف الثاني لمنتخب البرازيل أمام نظيره الصربي فى أول لقاءاتهم فى مونديال كأس العالم قطر 2022 والذي أحرزه اللاعب ريتشارليسون إعجاب جميع المشاهدين للبطولة العالمية حيث صنفه البعض أنه سوف يكون أجمل أهداف البطولة وأنه لم يستطع أحد أن يأتى بهدف أجمل منه طوال أحداث المونديال، وعلق دكتور فيزياء على الهدف ووصفه أنه جميل لتحقيقه قانون النسبة الذهبية.

54 بورتريه ولوحة.. شاهد| طلاب فنون جميلة يزينون مبنى "التعليم العالي" بالعاصمة الإدارية
أحري الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، جولة تفقدية لأعمال فنية رائعة قدمها طلاب كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، لتجميل مبنى وزارة التعليم العالي بالعاصمة الإدارية الجديدة ، وذلك برفقة الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان.

إصابة 5 طلاب في حادث تدافع على السلم داخل مدرسة بالمحلة
 شهدت مدرسة جمال عبدالناصر التابعة لإدارة شرق المحلة التعليمية بقرية دمرو بدائرة مركز المحلة بمحافظة الغربية اليوم واقعة إصابة 5 طلاب نتيجة التدافع علي سلالم المدرسة، كما تم الدفع بسيارة إسعاف و نقلهم إلى المستشفى العام لتلقى العلاج اللازم.

خبير تعليم يقدم 9 نصائح لأولياء الأمور للتعامل مع الطالب ضعيف المستوى
قدم الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، أستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، عددا من النصائح الهامة لأولياء الأمور للتعامل مع الطالب ضعيف المستوى، وذلك قبل امتحانات شهر  نوفمبر 2022 لطلاب المدارس.

خبير يكشف هدف ترويج الشائعات ضد وزارة التعليم بمواقع التواصل الاجتماعي
أكد الدكتور محمد فتح الله، أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن كم الشائعات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بسير العملية التعليمية أو القرارات الوزارية أو غيرها، يدل علي أن هناك من يحاول الاستحواذ على التعليم لبث أفكارهم المتطرفة فى عقول ووجدان التلاميذ والطلاب منذ سن صغيرة.

مدير مستشفى الطلبة بجامعة القاهرة: نهدف إخلاء الحرم من أي طالب مدمن
قال الدكتور شريف منسي مدير مستشفى الطلبة بـ جامعة القاهرة، أن في بداية دخول الطالب للجامعة يتم له عمل كشف طبي وعمل ملف طبى شامل يشمل حالته الصحية بالكامل منذ دخوله إلى الجامعة أثناء توقيع الكشف الطبي، لمتابعة حالته الصحية طوال دراسته بالجامعة علية وأن مستشفى الطلبة تقدم كل الخدمات الطبية التي يحتاجها الطالب.

 

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