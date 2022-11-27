طفرة كبيرة بصادرات الرخام والجرانيت.. ماذا حققت مصر في 9 شهور؟

ارتفعت صادرات مصر من الرخام والجرانيت خلال الـ9 شهور الأولى من العام الحالي بنحو 6%؛ لتسجل ما قيمته 255 مليون دولار مقابل 240 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

صادرات مصر للرخام والجرانيت

وأوضح تقرير المجلس التصديري لمواد البناء والصناعات المعدنية والحراريات، الذي حصل "صدى البلد" على نسخة منه، أن مصر صدرت رخاما وجرانيت لنحو 115 دولة خلال الفترة من "يناير- سبتمبر 2022"، حيث استحوذت 5 دول على 55,2% من إجمالي صادرات مصر من الرخام والجرانيت بقيمة 140,76 مليون دولار في مقابل 131,971 مليون دولار، بنمو 6,6%.

وبلغ حجم كميات الرخام والجرانيت المصري الذي تم تصديره لأكبر 5 دول مستوردة نحو 815,254 ألف طن، في مقابل 768,318 ألف طن بنمو 6,1%، لتستحوذ الـ 5 دول على 58,3% من إجمالي كميات الرخام المصدرة من مصر.

ويقول الدكتور صبري الجندي، خبير التنمية المحلية، إن الدولة قامت بإنشاء مدينة للرخام والجرانيت على أسس علمية لتصنيع الرخام والجرانيت بدل تصديره كمادة خام ليحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصري، حيث أن تصديره كمنتج يحقق ربحا أعلى كثيرا من كونه مادة خام، إضافة لجلبه للعملات الأجنبية، التي تشكل ضغط على للاقتصاد المصري لقلتها أول لندرتها.

وأضاف الجندي- خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن مصر صدرت رخام وجرانيت خلال الـ 9 أشهر الاولى من 2022 لنحو 115 دولة من الاسواق التصديرية، واستحوذت 5 دول منها على 55,2% من إجمالي صادرات مصر من الرخام والجرانيت يحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصري، حيث أن تصديره كمنتج يكون بربح أعلى كثيرا من أنه مادة خام، لما يحقق جلبا للعملات الأجنبية، التي تشكل ضغط على للاقتصاد المصري لقلتها أول لندرتها.

نتائج تصدير مصر للجرانيت والرخام

وأشار الجندي، إلى أن تصدير مصر للجرانيت والرخام تساعد على إتاحة فرص عمالة جديدة، وتقليل نسبة البطالة بـ المجتمع المصري.

ومن جانبه، قال الدكتور الحسين حسان، خبير التنمية المحلية، إن تصدير الرخام والجرانيت تعد سعى من الدولة المصرية للإسراع بعجلة التنمية الاقتصادية، مما يساعد بتوفير النقد الأجنبي بالدولة بشكل كبير، وتوفير فرص عمل، وانتعاش للخدمات التي ترتبط بالتصدير سواء كانت حجم العمالة أو حجم الانتاج.

وأضاف حسان- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن كلما زاد التصدير بالدولة، كلما قلت نسبة البطالة بها، كما أن مصر أصبحت دولة مصدرة للرخام والجرانيت للعديد من الدول، وسيكون لها سوق تصديري خاص بالرخام والجرانيت قوي، كما أن مصر تتمتع بمزايا عديدة تؤهلها للتصدير، ويجب على جميع القائمين على الاقتصاد المصري أن يتسغلوا تلك المميزات لكي يستطيعوا زيادة الصادرات المصرية.

وأشار حسان، إلى أنه في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم، ولكن هناك طلب على الصادرات المصرية في الرخام والجرانيت المصري، مما يدل على أن الصادرات المصرية هي الأفضل مقارنة بجميع الصادرات الأخرى.

الدكتور الحسين حسان

أكبر الدول المستوردة للرخام والجرانيت

ومن ناحية أخرى، ارتفع حجم صادرات مصر من الرخام والجرانيت لليبيا ليبلغ 321,697 ألف طن في مقابل 313,937 ألف طن بنمو 2,5%.

وزادت قيمة صادرات مصر من الرخام والجرانيت إلى السعودية بنسبة 28% خلال الفترة من "يناير- سبتمبر 2022" لتسجل 37,721 مليون دولار في مقابل 29,422 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021.

ويأتي ذلك في ظل ارتفاع حجم الرخام والجرانيت المصري المُصدر للسوق السعودية ليبلغ 211,881 ألف طن في مقابل 194,78 ألف طن خلال نفس الشهرين من العام الماضي بنمو 8,8%.

واحتلت كوريا الجنوبية المركز الثالث ضمن أكبر الدول المستوردة للرخام والجرانيت من مصر رغم تراجع قيمة الصادرات لها بنسبة 5% خلال الـ 9 أشهر الأولى من 2022 لتبلغ 17,919 مليون دولار في مقابل 18,764 مليون دولار، مع انخفاض حجم الكميات المصدرة بنسبة 6,9% لتبلغ 134,699 ألف طن في مقابل 144,775 ألف طن.

وارتفعت قيمة صادرات مصر من الرخام والجرانيت إلى الجزائر بنسبة 30% لتسجل 16,625 مليون دولار في مقابل 12,753 مليون دولار، مع زيادة حجم الكميات المصدرة إليها بنسبة 22,5% لتبلغ 95,94 ألف طن في مقابل 74,311 طن.

وحققت قيمة صادرات مصر من الرخام والجرانيت إلى لبنان استقرارًا نسبيًا خلال أول 9 أشهر من 2022 لتبلغ 11,904 مليون دولار ، في مقابل 11,902 مليون دولار، مع نمو حجم الكميات بنسبة 26% ليسجل 51,037 مليون دولار في مقابل 40,515 مليون دولار.