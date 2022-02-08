محافظ القاهرة: الدولة قدمت كل التسهيلات للعاملين بصناعة الرخام والجرانيت

قال اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، إن الدولة قدمت كل التسهيلات للعاملين بصناعة الرخام والجرانيت بمصانع وورش شق الثعبان.

وأوضح محافظ القاهرة، في تصريحات صحفية، أن عملية التطوير والتقنين حاءت بالتعاون مع مجموعة من البنوك الوطنية لمساعدتهم على توفيق أوضاعهم والمساهمة فى تطوير المنطقة وتوفير المناخ الاستثماري اللازم لتطويرها.



وأكد محافظ القاهرة أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد كل من لم يقم بسداد مستحقات الدولة من أصحاب الورش والمصانع، أو تقاعس عن استكمال اجراءات التعاقد مع شركات المرافق.