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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

خلال عامين .. إنتاج لقاح شامل ضد جميع أنواع الإنفلونزا في لندن

الانفلونزا
الانفلونزا

كشف البروفسور جون أكسفورد، عالم الفيروسات بجامعة كوين ماري في لندن، عن خروج لقاح ضد الإنفلونزا يشكل طفرة عالمية جديدة حيث يحمى من جميع سلالات الفيروس 

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وفقاً لموقع الجارديان " اكتشف العلماء لقاح الإنفلونزا التجريبي يعتمد على تقنية mRNA المستخدمة في لقاحات كورونا الناجحة للغاية كما وجدوا فى التجارب على الفئران أنه يحمي من الإنفلونزا الشديدة 

قال “ أكسفورد” لبرنامج «راديو 4 توداي» الذي تبثه «بي بي سي» أن لقاح الإنفلونزا الجديد سيكون جاهزا للاستخدام البشري خلال عامين مشيرا إلى أنه لم يشارك فى هذا الابتكار المذهل حيث تم  تطويره في جامعة بنسلفانيا 

أضاف أكسفورد: أعتقد أننا في بعض الأحيان نقلل من شأن هذه الفيروسات التنفسية الكبيرة بالرغم من خطورتها الكبيرة فمنذ عدة سنوات كان إنفلونزا الخنازير والطيور تشكل خطرا كبيرا 

قال الدكتور سكوت هينسلي، الباحث في الفريق في «بنسلفانيا»، إن إعطاء الناس مستوى كاف من المناعة من خلال اللقاحات ضد مجموعة كاملة من سلالات الإنفلونزا يجعل الإصابة بالأمراض أقل بكثير ووفيات أقل عند حدوث جائحة الإنفلونزا التالية. 

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