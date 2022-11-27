شاب يسافر إلى قطر لدعوة جمهور المونديال لزيارة مصر.. فيديو

تشجيع السياحة...

قال رام محمد صاحب مبادرة دعوة جمهور المونديال لزيارة مصر من الدوحة، إن هذه الفكرة جاءت له منذ ما يقرب من 3 أشهر عندما بدأ بحجز تذاكر المونديال ومن ثم فكر فى انتهاز الفرصة لدعوة جمهور المونديال لزيارة مصر لتشجيع السياحة.

وأضاف "رام محمد" خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، أنه يعمل فى المجال السياحي ويريد تشجيع السياحة لمصر، مشيرا الى أن مصر تستحق أن تكون وجهة أولى للسياحة العالمية.

وتابع رام محمد أنه لقى رد فعل من الجالية المصرية فى قطر للاشتراك فى هذه المبادرة وتم عمل مجموعة على الفيسبوك لمشاركة التصميم الخاص بالتيشيرت الخاص بالمبادرة.