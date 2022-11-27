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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تشجيع السياحة...

شاب يسافر إلى قطر لدعوة جمهور المونديال لزيارة مصر.. فيديو

أرشيفية
أرشيفية

قال رام محمد صاحب مبادرة دعوة جمهور المونديال لزيارة مصر من الدوحة، إن هذه الفكرة جاءت له منذ ما يقرب من 3 أشهر عندما بدأ بحجز تذاكر المونديال ومن ثم فكر فى انتهاز الفرصة لدعوة جمهور المونديال لزيارة مصر لتشجيع السياحة.

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وأضاف "رام محمد" خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، أنه يعمل فى المجال السياحي ويريد تشجيع السياحة لمصر، مشيرا الى أن مصر تستحق أن تكون وجهة أولى للسياحة العالمية.

وتابع رام محمد أنه لقى رد فعل من الجالية المصرية فى قطر للاشتراك فى هذه المبادرة وتم عمل مجموعة على الفيسبوك لمشاركة التصميم الخاص بالتيشيرت الخاص بالمبادرة.

رام محم المونديال الدوحة مصر تشجيع السياحة

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