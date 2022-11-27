التموين: الضرب بيد من حديد على المضاربين في الأرز

أكد الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن الدولة المصرية لديها فائض من الأرز.

وأضاف إبراهيم عشماوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي": "الأرز سلعة غير مستوردة، وننتج سنويا ما يقرب 4 ملايين طن رز أبيض، وما يقرب من 7 ملايين طن أرز شعير".

وأشار: "الأرز الشعير يذهب للمضارب ويتم استخراج أرز أبيض منه بين عريض ورفيع، موضحا أن الأرز سلعة استراتيجية ضمن أهم 4 سلع استراتيجية لا تخلو مائدة في مصر منها.

وأوضح: "استهلاكنا من الأرز يقرب من 3.6 مليون طن سنويا أي 300 ألف طن شهريا"، مؤكدا: "ليس هناك أي مشكلة في الأرز لكن البعض بدأت يتاجر ويخزن".

وتابع: "دخل على مجموعة التجار العاملين في السلع الاستراتيجية مجموعات أخرى في محاولة لحبس السلعة، لذلك اتخذت الدولة مجموعة من الإجراءات والضرب بيد من حديد على المضاربين في هذه السلعة ومن يخزنوا هذه السلعة سواء من المزارعين أو التجار أو المضارب".