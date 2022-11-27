عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التموين: الضرب بيد من حديد على المضاربين في الأرز

إبراهيم عشماوي
إبراهيم عشماوي

 أكد الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن الدولة المصرية لديها فائض من الأرز.

txt

التموين: مد المهلة المحددة لحائزي الأرز لإبلاغ المديريات بالكميات حتى 4 ديسمبر

txt

حذّرت من العقوبة.. التموين تمنح أصحاب الأرز الشعير مهلة أسبوعًا للتوريد

 

وأضاف إبراهيم عشماوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي": "الأرز سلعة غير مستوردة، وننتج سنويا ما يقرب 4 ملايين طن رز أبيض، وما يقرب من 7 ملايين طن أرز شعير".

 

وأشار: "الأرز الشعير يذهب للمضارب ويتم استخراج أرز أبيض منه بين عريض ورفيع، موضحا أن الأرز سلعة استراتيجية ضمن أهم 4 سلع استراتيجية لا تخلو مائدة في مصر منها.

 

وأوضح: "استهلاكنا من الأرز يقرب من 3.6 مليون طن سنويا أي 300 ألف طن شهريا"، مؤكدا: "ليس هناك أي مشكلة في الأرز لكن البعض بدأت يتاجر ويخزن".

 

وتابع: "دخل على مجموعة التجار العاملين في السلع الاستراتيجية مجموعات أخرى في محاولة لحبس السلعة، لذلك اتخذت الدولة مجموعة من الإجراءات والضرب بيد من حديد على المضاربين في هذه السلعة ومن يخزنوا هذه السلعة سواء من المزارعين أو التجار أو المضارب".

 

التموين إبراهيم عشماوي الارز الدولة الدولة المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

يقترب من 1650 جنيهًا .. قفزة في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة الآن

الأرصاد: منخفض السودان يصل مصر غدا ومن الوارد حدوث طقس جدة

بعد غرامة 60 مليون جنيه .. عقد وحيد يضمن عودة كهربا لـ الأهلي

هل يصل 2000 جنيه؟| ارتفاع جنوني لـ الذهب وهذا سعر عيار 21 الآن

بعد هزيمة تونس.. جمهور مواقع التواصل غاضب بسبب علي معلول

والد عروس دمياط يعلن سبب تطليق زوجته أمام معازيم زفاف ابنته |خاص

مفاجأة في قسيمة طلاق أم العروسة دمياط المنفصلة يوم فرح ابنتها

مصرع إعلامي عربي شهير مع زميله في حادث مروع بالعراق

ترشيحاتنا

علي جمعة يتحدث عن صفات النفس اللوّامة وسبب تسميتها

أول تعليق من ميسي بعد الفوز علي المكسيك وسبب الهزيمة أمام السعودية

طفرة كبيرة بصادرات الرخام والجرانيت.. ماذا حققت مصر في 9 شهور؟

الأرصاد: منخفض السودان يصل مصر غدا ومن الوارد حدوث طقس جدة

تغادر المستشفى خلال يومين.. آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة أنغام

ستر وعافية.. مؤسسة أبو العينين تستهدف 15 ألف مواطن بقوافل طبية وخدمية بالدقهلية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عدوى مميتة.. اكتشاف 5 فيروسات جديدة فى الخفافيش| تفاصيل

خلال عامين .. إنتاج لقاح شامل ضد جميع أنواع الإنفلونزا في لندن

غريبة جدا .. أكلات تونس لا يعرفها الجميع رغم مذاقها الشهي

لـ 5 أسباب.. لماذا تسوء أعراض الربو في الليل ؟

فيديو

منفصلين رسمي من زمان.. مفاجأة جديدة بواقعة تطليق سيدة في زفاف ابنتها

احذروا البيع الآن .. أسباب ارتفاع أسعار الذهب | فيديو

هزيمة تونس والسعودية.. تغطية خاصة لكأس العالم

انتهاء أزمة أسعار الدواجن والبيض | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «12»

هبة مصطفى

نتغير لنغير المستقبل

إلهام أبو الفتح

أرجو إعادة النظر في هذا القرار!

لمياء سعيد

تبلسموا وتبسموا

المستشار أسـامة الصعيدي

الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

عبد المعطى أحمد

تحية للرجل فى يومه العالمى

نهى زكريا

أليس منكم رجل رشيد

رمضان طنطاوي

وماذا بعد كوب 27 ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ