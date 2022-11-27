رئيس جمعية رجال الأعمال: البنك المركزي حول تمويل مبادرتين لوزارة المالية

قال المهندس علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصرية؛ إن القرارات الأخيرة بالبنك المركزي لها علاقة بالمبادرات الخاصة بالبنك المركزي المصري وكانت هي التي تمول الفوائد والتي كانت تفرض على المقترض حوالي 8% أو 5% او 3% وكانت الفائدة السائدة في البنوك بين الـ 10% وال11% وال 12% ثم زادت بعد ذلك.

وأضاف علي عيسى خلال مداخلة هاتفية على قناة المحور الفضائية في برنامج 90 دقيقة؛ أنه عندما حدث الاتفاق مع صندوق النقد بأن يحدد البنك المركزي فائدة واحدة؛ مضيفا أنه عندما يكون هناك دعم لأي مبادرة فيكون التمويل من ميزانية الدولة وعلى هذا الأساس تم صدور قرار من البنك المركزي بوقف تمويل المبادرات من البنك المركزي وتحويل المبادرات إلى وزارات أخرى.

وأوضح رئيس جمعية رجال الأعمال المصرية؛ أنه عندما قامت المبادرة للإقراض كانت الفوائد 8.25% وأصبحت حوالي 11.25% ثم قام البنك المركزي بتحويل مبادرتين لوزارة المالية الأولى إحلال المركبات والثانية تحويل الري بالغمر في الدلتا إلى الري بالطرق الحديثة لتوفير المياه.

وتابع أن جمعية رجال الأعمال المصرية، عقدت اجتماع طارئ يوم الخميس الماضي لمتابعة آثار القرارات وتأثيرها على السوق المصري وعلى عملية الإنتاج بشكل عام لأن المصانع لن تستطيع التعامل بعد زيادة أسعار الفائدة.