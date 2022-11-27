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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أمير مرتضى منصور يعلق على تأخر دفع غرامة كهربا

كهربا
كهربا

قال أمير مرتضى منصور، المشرف على الكرة بنادي الزمالك إن الأهلي تضرر من أزمة غرامة محمود عبد المنعم كهربا.

وقال أمير مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية: “الحكم صدر ضد كهربا والنادي البرتغالي بشكل مباشر، وضد الأهلي بشكل غير مباشر”.

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وأوضح أمير مرتضى منصور، أن الأهلي أكثر المتضررين من العقوبة الحالية علي كهربا، لأنه لاعب ضمن صفوفه، والزمالك نجح في حسم القضية لصالحه، والعقوبة ستنتهي في يناير المقبل.

وأكمل: "الفيفا سيتواصل مع الزمالك حتي يستعلم عن دفع اللاعب الغرامة وبالتالي اذا لم يسددها سيتم فرض عقوبة جدية لمدة 6 أشهر أو أكثر".

وأردف: “الغرامة تزداد يوما بعد يوم بسبب ارتفاع سعر الدولار، ولا يوجد لدينا مشكلة مع أحد، وأتمني أن يكون لدى كهربا نية لدفع قيمة الغرامة”. 

امير مرتضى منصور كهربا النادي الأهلي الزمالك الأهلى

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