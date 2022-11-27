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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رباعي هجومي ناري.. تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة المقاولون في كأس مصر

الاهلي- المقاولون
الاهلي- المقاولون

يستضيف النادي الأهلي منافسه المقاولون العرب اليوم علي ملعب السلام ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس مصر موسم 2021-2022 .

ويلعب النادي الأهلي امام المقاولون العرب اليوم في تمام الساعة الخامسة مساء وتذاع عبر قناة اون سبورت. 

تشكيل الأهلي المتوقع ضد المقاولون 

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد أشرف - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - أكرم توفيق

الوسط: عمرو السولية - حمدي فتحي - بيرسي تاو - برونو سافيو - طاهر محمد طاهر

الهجوم: شادي حسين.

ويسعي كولر المدير الفني للنادي الأهلي لتحقيق الفوز وحصد لقب بطولة جديد مع المارد الأحمر بعد نجاحه في الفوز ببطولة السوبر المصري أمام الزمالك.

بينما يحاول المقاولون العرب بقيادة شوقي غريب خطف بطاقة التأهل إلي نصف نهائي بطولة كأس مصر املا في تحقيق اللقب الرابع من البطولة .

حكام مباراة الأهلي والمقاولون العرب

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين نادر قمر الدولة حكما للساحة في مباراة الأهلي ضد المقاولون العرب ويعاونه كلا من هشام الدسوقي وأحمد صلاح وصبحي العمراوي، وحكما الفار مصطفي مدحت وشهاب راشد.

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