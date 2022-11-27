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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

50 جنيها للبلطي.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الأحد 27-11-2022

أسعار الأسماك اليوم
أسعار الأسماك اليوم الأحد في الأسواق

ارتفعت  أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم، الأحد 27-11-2022، في الجملة، لينعكس هذا الارتفاع على أسعار الأسماك عند وصولها إلى المستهلك.

ينشر موقع “صدى البلد” أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم، الأحد 27 نوفمبر  2022، ضمن نشرته الخدمية، والتي تشمل أسعار الخضراوات والفاكهة واللحوم، وكذلك الدواجن والبيض.

وارتفعت أسعار الأسماك والجمبري والمأكولات البحرية، وتراوح سعر السمك البلطي 1 بين 28 و44 جنيها للكيلو، وفقا لآخر تحديث لـ سوق العبور، ليصل إلى المستهلك بنحو 50 جنيها للكيلو بعد إضافة مصاريف النقل وربح التاجر، ويختلف السعر قليلا من منطقة إلى أخرى.

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وصلت لـ 200 جنيه.. أسعار اللحوم في الأسواق اليوم الأحد 27-11-2022

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تراجع محدود في سعر الدواجن اليوم بالأسواق 27-11-2022

وسجل السمك البلطي 2 نحو 31 جنيها للكيلو، وتراوح سعر السمك البلطي الأسواني بين 20 و40 جنيها للكيلو، وفيليه السمك البلطي تراوح من 30 إلى 160 جنيها للكيلو.

فيما تراجع سعر السمك قشر البياض إلى 100 جنيه للكيلو لـ أعلى سعر، والبياض أملس (بلدي) تراوح بين 60 و100 جنيه للكيلو، وقراميط - شيلان بـ 20 جنيها، والسمك الثعابين سجل من 50 إلى 250 جنيها للكيلو.

سعر السمك اليوم 

وسجل سعر السمك المكرونة خليجي 53 جنيها، وارتفعت المكرونة السويسي إلى  104 جنيهات للكيلو لأعلى سعر، وبرانيس إسكندراني من 60 إلى 104 جنيهات، والمكرونة المجمدة من  30 إلى 40 جنيها للكيلو.

وتراوح سعر السمك الموسى بين 170 و270  جنيها للكيلو، والسبيط – كاليماري- سابيا تراوح بين 120 و220 جنيه للكيلو، والقرش من 30 إلى 50 جنيها.

أسعار الأسماك اليوم الاحد

وارتفع سعر سمك مرجان 1 نحو 10 جنيهات في الكيلو متراوحا بين 55 و71 جنيها، ومرجان 2 بين 35 و49 جنيها للكيلو، ومرجان مجمد من 20 إلى 30 جنيها.

وسجل سعر السمك البربون 1 من 55 إلى 75 جنيها، وبربون 2 بين 43 و53 جنيها، والبربون المجمد من 25 إلى 35 جنيها.

أسعار الجمبري اليوم الأحد 

سجل سعر السمك الدنيس بين 100 و160 جنيها، والجمبري الجامبو بين 355 و455 جنيها، والجمبري 1 بين 265 و345  جنيها، والجمبري بين 165 و255 جنيها.

وسجل سعر السمك البوري 1  من 64 إلى 86 جنيها، والبوري 2 بين 40 و60 جنيها، والقاروص من 60 إلى 140 جنيها، والشعور بين 30 و40 جنيها، وقار بين 75 و125  جنيها، والسردين بين 35 و55 جنيها، والماكريل المجمد 35 جنيها.

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