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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وصلت لـ 200 جنيه.. أسعار اللحوم في الأسواق اليوم الأحد 27-11-2022

أسعار اللحوم اليوم
أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

استقرت أسعار اللحوم الحمراء في الأسواق اليوم الأحد 27-11-2022، وفقا لما أعلنته شعبة القصابين “الجزارين” بالاتحاد العام للغرف التجارية.

ينشر موقع “صدى البلد” أسعار اللحوم البلدي والمجمدة اليوم الأحد في محال الجزارة، وفقا لآخر تحديث لـ  أسعار اللحوم 

أسعار اللحوم البلدي بكافة أنواعها، وأيضا أسعار اللحم الجملي سيتم التعرف عليها خلال الأسطر القليلة القادمة، بالإضافة إلى أسعار الكبدة وأيضا أسعار السجق وكافة مبيعات الجزارة. 

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أسعار اللحوم اليوم

تراوح سعر  اللحوم البلدي الكندوز 150 - 180 جنيهًا للكيلو، وسجلت أسعار اللحوم البلدي الضأن بين 180 و200 جنيه وفقا للقطعية بعد ارتفاع 20 جنيه فى الكيلو.

سعر اللحم الجملي 

وسجل سعر اللحم الجملى 150 جنيهًا للكيلو، وتراوحت سعر اللحم المفروم بين 150 و170  جنيهًا الكيلو.

أسعار الكبدة البلدي 

واستقرت أسعار الكبدة البلدي متراوحة بين 160 و200 جنيها، والكبدة الضأن 160 و210 جنيها، والكلاوي والقلب 150 و170 جنيها للكيلو، والسجق البلدي 150 و180  جنيها.

أسعار عرق التربيانكو

استقر سعر عرق التربيانكو  والذي يعد من أفضل قطعيات اللحوم مرتراوحا بين 150 و180  جنيها للكيلو، والأستيك والبوفتيك تراوح بين 140 و170  جنيها للكيلو.

تراوحت أسعار كباب الحلة بين 170 و200 جنيها للكيلو، في حين سجلت الموزة الكندوز 180 جنيها للكيلو. 

اسعار اللحوم المفرومة

استقرت أسعار اللحوم المفروم المجمدة، بين 90 لـ 100 جنيه، وتراح سعر اللحم الضأن بين  135و145  جنيها على حسب نوع اللحم .

 

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