مليون نسمة.. ارتفاع كبير في عدد سكان مصر خلال الـ7 أشهر الأخيرة

سجل عدد سكان مصر اليوم السبت 104 ملايين و 253 ألفا نسمة، وفقا لما أعلنته الساعة السكانية، مقارنة بـ نحو ١٠٣ ملايين و ٢٥١ ألف نسمة يوم الاثنين الموافق 25 إبريل لتتجاوز الزيادة بذلك أكثر من مليون نسمة خلال 7 أشهر تقريبا.



ووصل عدد سكان محافظة القاهرة إلى 10 ملايين و192 ألف نسمة، فيما بلغ عدد سكان محافظة الجيزة إلى 9 ملايين و 443 ألف نسمة.



عدد سكان الوجه القبلي



تجاوز عدد سكان محافظة الفيوم 4 ملايين نسمة، ووصل عدد سكان محافظة المنيا إلى 3 ملايين و 559 ألف نسمة، وفي محافظة المنيا سجل عدد السكان 6 ملايين و 250 ألف نسمة.



ووصل عدد سكان محافظة أسيوط إلى 5 ملايين نسمة، وفي محافظة سوهاج سجل عدد السكان إلى 5 ملايين و 659 ألف نسمة، وسجل عدد سكان محافظة قنا 3 ملايين و 588 ألف نسمة.



وسجل عدد سكان محافظة الاقصر مليون و 388 ألف نسمة، ووصل عدد سكان محافظة أسوان إلى مليون و 640 ألف نسمة.



عدد سكان مصر في الوجه البحري



تجاوز عدد سكان محافظة القليوبية 6 مليون نسمة، وفي محافظة الشرفية وصل عدد السكان إلى 7 ملايين 849 ألف نسمة.



ووصل عدد السكان في محافظة المنوفية إلى 4 ملايين و 702 ألف نسمة، وسجل عدد السكان في محافظة الغربية 5 مليون و403 ألف نسمة.



وسجل عدد سكان محافظة البحيرة نحو 6 مليون و 825 ألف نسمة، ووصل عدد سكان محافظة الإسكندرية إلى 5 مليون و 516 ألف نسمة، وتجاوز عدد سكان محافظة الدقهلية 7 مليون نسمة.