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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مليون نسمة.. ارتفاع كبير في عدد سكان مصر خلال الـ7 أشهر الأخيرة

السكان في مصر
السكان في مصر

سجل عدد سكان مصر اليوم السبت   104 ملايين و 253 ألفا  نسمة، وفقا لما أعلنته الساعة السكانية، مقارنة بـ نحو ١٠٣ ملايين و ٢٥١ ألف نسمة يوم الاثنين الموافق 25 إبريل لتتجاوز الزيادة بذلك أكثر من مليون  نسمة خلال  7 أشهر تقريبا.


ووصل عدد سكان محافظة القاهرة إلى 10 ملايين و192 ألف نسمة، فيما بلغ عدد سكان محافظة الجيزة إلى 9 ملايين و 443 ألف نسمة.

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عدد سكان الوجه القبلي


تجاوز عدد سكان محافظة الفيوم 4 ملايين نسمة، ووصل عدد سكان محافظة المنيا إلى 3 ملايين و 559 ألف نسمة، وفي محافظة المنيا سجل عدد السكان 6 ملايين و 250 ألف نسمة.


ووصل عدد سكان محافظة أسيوط إلى 5 ملايين نسمة، وفي محافظة سوهاج سجل عدد السكان إلى 5 ملايين و 659 ألف نسمة، وسجل عدد سكان محافظة قنا 3 ملايين و 588 ألف نسمة.


وسجل عدد سكان محافظة الاقصر مليون و 388 ألف نسمة، ووصل عدد سكان محافظة أسوان إلى مليون و 640 ألف نسمة.


عدد سكان مصر في الوجه البحري 


تجاوز عدد سكان محافظة القليوبية 6 مليون نسمة، وفي محافظة الشرفية وصل عدد السكان إلى 7 ملايين 849 ألف نسمة.


ووصل عدد السكان في محافظة المنوفية إلى 4 ملايين و 702 ألف نسمة، وسجل عدد السكان في محافظة الغربية 5 مليون و403 ألف نسمة.


وسجل عدد سكان محافظة البحيرة نحو 6 مليون و 825 ألف نسمة، ووصل عدد سكان محافظة الإسكندرية إلى 5 مليون و 516 ألف نسمة، وتجاوز عدد سكان محافظة الدقهلية 7 مليون نسمة.

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