الإحصاء: 42.2% ارتفاع التبادل التجاري بين مصر ودول الساحل والصحراء العام الماضي

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن وصول جملة الصادرات المصرية لدول الساحل والصحراء 4084 مليون دولار عام 2021 مقابل 2859 مليون دولار عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 42.8 % .



وقالت نشرة الجهاز بمناسبة يوم الإحصاء الإفريقي، أن أعلي قيمة تركزت فى 5 دول افريقية بنسبة 78.1 % من إجمالى هذا التكتل، من بينها ليبيا : بلغت قيمة الصادرات (961 مليون دولار) بنسبة 23.5% من إجمالى التكتل، ثم السودان حيث قيمة الصادرات (827 مليون دولار) بنسبة 20.2% من إجمالي التكتل.

ووصلت صادرات مصر للمغرب إلى (757 مليون دولار) بنسبة 18.5 % من إجمالى التكتل و كينيا بلغت قيمة الصادرات (382 مليون دولار) بنسبه 9.4 % من إجمالي التكتل، و تونس حيث بلغت قيمة الصادرات (264 مليون دولار) بنسبه 6.5 % من إجمالى التكتل.

وذكر التقرير أنه جاء ترتيب أهم السلع المصدرة منها لدائن ومصنوعاتها بلغت قيمة الصادرات ( 425 مليون دولار ) بنسبة 10.7%من اجمالي السلع، و كذلك ملح ، احجار واسمنت بلغت قيمة الصادرات ( 363 مليون دولار ) بنسبة 8.9 % من اجمالي السلع، بالإضافة إلي وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بلغت قيمة الصادرات ( 232 مليون دولار ) بنسبة 5.7% من اجمالي السلع .



وذكر التقرير أن جملة الواردات من دول الساحل والصحراء بلغت 1092 مليون دولار عام 2021 مقابل 801 مليون دولار عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 36.3 % .



وتركزت أعلى القيم فى خمس دول افريقية بنسبة 91.3% من إجمالى هذا التكتل.

وجاء ترتيب الدول كالتالى:

1- السودان: بلغت قيمة الواردات (386 مليون دولار) بنسبــه 35.3 % من إجمالي التكتـل.

2- كينيا: بلغت قيمة الواردات (255 مليون دولار) بنسبه 23.4 % من إجمالى التكتل.

3- المغرب : بلغت قيمة الواردات (202 مليون دولار) بنسبه 18.5% من إجمالى التكتل.

4- ليبيا :بلغت قيمة الواردات (78 مليون دولار) بنسبه 7.1 % من إجمالي التكتل.

5- تونس : بلغت قيمة الواردات (76 مليون دولار) بنسبه 7.0% من إجمالي التكتل.

وجاء ترتيب أهم السلع المستوردة كالتالى:

1. بن وشاى وبهارات بلغت قيمة الواردات ( 226 مليون دولار ) بنسبة 20.7 % من اجمالي السلع.

2. وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بلغت قيمة الواردات ( 220 مليون دولار ) بنسبة 20.1 % من اجمالي السلع .

3. حبوب وثـمـار زيتية ونباتات طبية بلغت قيمة الواردات ( 97 مليون دولار ) بنسبة 8.9 % من إجمالي السلع .