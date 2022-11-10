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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الإحصاء: ارتفاع معدل التضخم الشهرى 2.5% أكتوبر الماضى

صدى البلد

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، الخميس، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ 137.2 نقطة لشهر أكتوبر 2022، مسجلاً بذلك ارتفاعاً قدره 2.5% عن شهر سبتمبر 2022. 

وترجع أهم أسباب هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعة الخضراوات بنسبة 7.6%، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 5.7%، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 3.4%، ومجموعة الحبوب والخبز بنسبة 1.6%، ومجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 2.0%، ومجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة 1.9%، ومجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 2.8%، ومجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة 30.5%، ومجموعة التعليم العالي بنسبة 15.1%، ومجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة 8.5%، ومجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة 3.5%، ومجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 2.3%، ومجموعة العناية الشخصية بنسبة 1.9%.

وسجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية 16.3% لشهر أكتوبر 2022، مقابل 7.3% لنفس الشهـر من العام السابق.

أولاً: التغيــر الشهــرى (شهــر أكتوبر 2022 مقارنة بشهـر سبتمبر 2022): 
1- سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره (3.2%) وتأتى التغييرات نتيجة للآتي:
• ارتفاع أسعار مجموعة الخضراوات بنسبة (7.6%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (5.7%)، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (3.4%)، ومجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة (3.2%)، ومجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (2.0%)، ومجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (1.9%)، ومجموعة الحبوب والخبز بنسبة (1.6%)، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (1.5%)، ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة (1.1%).

يأتي هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (-0.6%).

2- سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره (0.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة (0.6%).

3- سجل قسم الملابس والاحذية ارتفاعاً قدره (1.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (2.0%).

4- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره (0.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة (1.8%)، ومجموعة الإيجار المحتسب للمسكن بنسبة (0.6%).

5- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً قدره (1.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات الأخرى بنسبة (2.8%)، ومجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (1.9%).

6- سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره (1.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (2.8%)، ومجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (1.9%)، ومجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (0.5%).

7- سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره (0.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (2.3%)، ومجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (0.5%).

8- سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره (13.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة (30.5%).

9- سجل قسم التعليم ارتفاعاً قدره (7.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التعليم العالي بنسبة (15.1%)، ومجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (8.5%)، ومجموعة التعليم بعد الثانوي والفني بنسبة (6.1%)، ومجموعة التعليم غير محدد المستوى بنسبة (4.5%)، ومجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (3.5%).

10- سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره (2.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (11.4%)، ومجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (2.3%).

11- سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره (1.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (1.9%)، ومجموعة خدمات أخرى غير مصنفة في مكان آخر بنسبة (0.6%).

ثانياً: التغير السنوي (شهر أكتوبر 2022 مقارنة بشهر أكتوبر 2021):
1- سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره (23.9%) وتأتى التغييرات نتيجة للآتي:
• ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (49.7%).
• ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (34.9%).
• ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (34.5%).
• ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (34.2%).
• ارتفاع أسعار مجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة (32.7%).
• ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (28.2%).
• ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (21.6%).
• ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (17.8%).
• ارتفاع أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (17.6%).
• ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (3.9%).
• ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (2.8%).

2- سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره (13.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة (13.6%).

3- سجل قسم الملابس والاحذية ارتفاعاً قدره (14.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التنظيف والاصلاح وتأجير الملابس بنسبة (24.5%)، ومجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة (17.6%)، ومجموعة الأقمشة بنسبة (19.7%)، ومجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (15.2%)، مجموعة الأحذية بنسبة (9.6%).

4- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره (6.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (28.9%)، مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة (14.9%)، ومجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (4.7%)، ومجموعة الإيجار المحتسب للمسكن بنسبة (4.3%)، ومجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (3.7%).

5- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً قدره (19.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (21.2%)، ومجموعة أدوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (20.9%)، ومجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات الأخرى بنسبة (18.9%)، ومجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (17.5%)، ومجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (17.1%)، ومجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (12.6%).

6- سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره (9.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (19.1%)، ومجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (17.2%)، ومجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (4.0%).

7- سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره (15.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (20.3%)، ومجموعة شراء المركبات بنسبة (20.2%)، ومجموعة خدمات النقل بنسبة (13.2%).

8- سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعاً قدره (0.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (8.5%)، ومجموعة خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (0.4%).

9- سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره (30.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة (43.2%)، ومجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (32.8%)، ومجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (19.5%)، ومجموعة الأصناف والمعدات الترفيهية الأخرى ومتعلقاتها بنسبة (19.0%)، ومجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (9.6%).

10- سجل قسم التعليم ارتفاعاً قدره (7.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التعليم العالي بنسبة (15.1%)، مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (8.5%)، ومجموعة التعليم بعد الثانوي والفني بنسبة (6.1%)، ومجموعة التعليم غير محدد المستوى بنسبة (4.5%)، ومجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (3.5%).

11- سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره (28.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (28.4%)، ومجموعة خدمات الفنادق بنسبة (22.7%).

12- سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره (14.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة أمتعة شخصية بنسبة (21.1%)، ومجموعة العناية الشخصية بنسبة (19.5%)، ومجموعة خدمات أخرى غير مصنفة في مكان آخر بنسبة (7.4%).
 

التعليم العالي الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء العيادات الخارجية الرعاية الصحية الاحصاء الاتصالات التعليم الثانوى الخضروات مستشفيات الشاي

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