الإحصاء: ارتفاع معدل التضخم الشهرى 2.5% أكتوبر الماضى

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، الخميس، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ 137.2 نقطة لشهر أكتوبر 2022، مسجلاً بذلك ارتفاعاً قدره 2.5% عن شهر سبتمبر 2022.

وترجع أهم أسباب هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعة الخضراوات بنسبة 7.6%، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 5.7%، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 3.4%، ومجموعة الحبوب والخبز بنسبة 1.6%، ومجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 2.0%، ومجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة 1.9%، ومجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 2.8%، ومجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة 30.5%، ومجموعة التعليم العالي بنسبة 15.1%، ومجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة 8.5%، ومجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة 3.5%، ومجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 2.3%، ومجموعة العناية الشخصية بنسبة 1.9%.

وسجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية 16.3% لشهر أكتوبر 2022، مقابل 7.3% لنفس الشهـر من العام السابق.



أولاً: التغيــر الشهــرى (شهــر أكتوبر 2022 مقارنة بشهـر سبتمبر 2022):

1- سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره (3.2%) وتأتى التغييرات نتيجة للآتي:

• ارتفاع أسعار مجموعة الخضراوات بنسبة (7.6%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (5.7%)، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (3.4%)، ومجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة (3.2%)، ومجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (2.0%)، ومجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (1.9%)، ومجموعة الحبوب والخبز بنسبة (1.6%)، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (1.5%)، ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة (1.1%).

يأتي هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (-0.6%).

2- سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره (0.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة (0.6%).

3- سجل قسم الملابس والاحذية ارتفاعاً قدره (1.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (2.0%).

4- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره (0.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة (1.8%)، ومجموعة الإيجار المحتسب للمسكن بنسبة (0.6%).

5- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً قدره (1.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات الأخرى بنسبة (2.8%)، ومجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (1.9%).

6- سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره (1.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (2.8%)، ومجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (1.9%)، ومجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (0.5%).

7- سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره (0.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (2.3%)، ومجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (0.5%).

8- سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره (13.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة (30.5%).

9- سجل قسم التعليم ارتفاعاً قدره (7.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التعليم العالي بنسبة (15.1%)، ومجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (8.5%)، ومجموعة التعليم بعد الثانوي والفني بنسبة (6.1%)، ومجموعة التعليم غير محدد المستوى بنسبة (4.5%)، ومجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (3.5%).

10- سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره (2.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (11.4%)، ومجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (2.3%).

11- سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره (1.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (1.9%)، ومجموعة خدمات أخرى غير مصنفة في مكان آخر بنسبة (0.6%).

ثانياً: التغير السنوي (شهر أكتوبر 2022 مقارنة بشهر أكتوبر 2021):

1- سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره (23.9%) وتأتى التغييرات نتيجة للآتي:

• ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (49.7%).

• ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (34.9%).

• ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (34.5%).

• ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (34.2%).

• ارتفاع أسعار مجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة (32.7%).

• ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (28.2%).

• ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (21.6%).

• ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (17.8%).

• ارتفاع أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (17.6%).

• ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (3.9%).

• ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (2.8%).

2- سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره (13.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة (13.6%).

3- سجل قسم الملابس والاحذية ارتفاعاً قدره (14.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التنظيف والاصلاح وتأجير الملابس بنسبة (24.5%)، ومجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة (17.6%)، ومجموعة الأقمشة بنسبة (19.7%)، ومجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (15.2%)، مجموعة الأحذية بنسبة (9.6%).

4- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره (6.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (28.9%)، مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة (14.9%)، ومجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (4.7%)، ومجموعة الإيجار المحتسب للمسكن بنسبة (4.3%)، ومجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (3.7%).

5- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً قدره (19.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (21.2%)، ومجموعة أدوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (20.9%)، ومجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات الأخرى بنسبة (18.9%)، ومجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (17.5%)، ومجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (17.1%)، ومجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (12.6%).

6- سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره (9.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (19.1%)، ومجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (17.2%)، ومجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (4.0%).

7- سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره (15.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (20.3%)، ومجموعة شراء المركبات بنسبة (20.2%)، ومجموعة خدمات النقل بنسبة (13.2%).

8- سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعاً قدره (0.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (8.5%)، ومجموعة خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (0.4%).

9- سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره (30.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة (43.2%)، ومجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (32.8%)، ومجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (19.5%)، ومجموعة الأصناف والمعدات الترفيهية الأخرى ومتعلقاتها بنسبة (19.0%)، ومجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (9.6%).

10- سجل قسم التعليم ارتفاعاً قدره (7.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التعليم العالي بنسبة (15.1%)، مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (8.5%)، ومجموعة التعليم بعد الثانوي والفني بنسبة (6.1%)، ومجموعة التعليم غير محدد المستوى بنسبة (4.5%)، ومجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (3.5%).

11- سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره (28.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (28.4%)، ومجموعة خدمات الفنادق بنسبة (22.7%).

12- سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره (14.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة أمتعة شخصية بنسبة (21.1%)، ومجموعة العناية الشخصية بنسبة (19.5%)، ومجموعة خدمات أخرى غير مصنفة في مكان آخر بنسبة (7.4%).

