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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 4 في انقلاب سيارة بطريق الفيوم/ بني سويف

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قررت نيابة مركز الفيوم، انتداب المهندس الفنى بإدارة مرور الفيوم لإعداد تقرير عن حادث إصابة 4 أشخاص فى انقلاب سيارة ملاكى بطريق الفيوم بنى سويف بالقرب من دير العزب بمركز الفيوم.

تلقي اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، إخطارا من هيئة الإسعاف الحادث.

وتبين من التحقيقات أن الحادث وقع بطريق الفيوم بنى سويق بالقرب من دير العزب عقب انقلاب سيارة ملاكى على جانبى الطريق.

أسفر الحدادث عن اصابة 4 أشخاص من ركاب السيارة الملاكى بإصابات متفرقة، تم نقلهم إلى مستشفى جامعة الفيوم الفيوم للعلاج تحت رعاية الدكتور محمد صفاء مدير المستشفيات الجامعية بالفيوم.

تم تحرير محضر بالحادث ، وأحيل إلى نيابة مركز الفيوم.

 

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