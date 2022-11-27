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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة الفيوم: 1079 طالبا وطالبة في القوائم المبدئية للمرشحين بانتخابات الاتحادات الطلابية

جامعة الفيوم
جامعة الفيوم

أعلن الدكتور محمد فاروق الخبيري، نائب رئيس جامعة  الفيوم لشئون التعليم والطلاب، اليوم "الأحد"، الكشوف المبدئية لانتخابات الاتحادات الطلابية على مستوى كليات الجامعة، والتى تقام  تحت رعاية  الدكتور ياسر مجدى حتاته، رئيس جامعة الفيوم 

وأضاف أنه من المقرر فتح باب تلقي طلبات الطعون يوم الاثنين 28 نوفمبر 2022، وفحص الطعون يوم الثلاثاء 29 نوفمبر 2022، على أن يتم إعلان الكشوف النهائية يوم الاربعاء 30 نوفمبر 2022، وتبدأ الدعاية الانتخابية فى اليوم الأول من شهر ديسمبر المقبل.

من جانبه صرح الدكتور محمد فاروق  الخبيري نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون التعليم والطلاب ، بأن  عدد من تقدموا للترشح بلغ ٦٢٣ طالبًا و٤٥٦ طالبة بإجمالي ١٠٧٩ طالب وطالبة،  ويتم تلقى الطعون يوم الاثنين الموافق  28/11/2022 من الساعة 9 ص حتى 2 مساء ، وتجرى فحص الطعون  يوم الثلاثاء الموافق 29/11/2022  الساعه 12 ظهرا  وتعلن الكشوف النهائية  يوم الاربعاء  30/11/2022 الساعة 12 ظهرا، وتجرى الدعاية الانتخابية يوم الخميس الموافق  1/12/ 2022.

وأضاف خبيرى، أن إنتخابات الجولة  الاولى بالكليات  والفرز واعلان النتائج سيكون يوم الاحد الموافق 4/12/2022 من 9 صباحا الى 2 مساء ، وتجرى انتخابات الإعادة يوم الاثنين الموافق 5/12/2022 من 9 صباحا حتى 2 مساء ، وتجرى انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم  على مستوى الكليات  يوم الثلاثاء الموافق 6/12/2022  من 10 ص  حتى 2 مساء ، وتجرى انتخابات رئيس الاتحاد ومساعده على مستوى  الكليات  يوم الاربعاء الموافق  7/12/2022 الساعه 12 ظهرا ، وتجرى انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم  ورئيس الاتحاد  ونائبه على مستوى الجامعة يوم الخميس  الموافق 8/12/2022 الساعة 10 صباحا.

 

 

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