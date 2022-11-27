لماذا حذرت الصحة من كورونا رغم انخفاض عدد الإصابات؟.. اعرف السبب

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، تفاصيل تحذير وزارة الصحة من فيروس كورونا.

وأوضح تاج الدين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" والمذاع عبر قناة "صدى البلد":"الفيروس المخلوي ونزلات البرد منتشرة بكثرة هذه الأيام".

وتابع تاج الدين:"طالما هناك كورونا في العالم ولم يُعلن انتهاء كورونا يبقى الفيروس مستمرا، ولكن الدولة المصرية سيطرت على المرض بشكل كبير.

وأضاف عوض تاج الدين:"هناك توقعات بأنه ربما ستزيد فرص اصابات كورونا، لافتا إلى أن الجهاز التنفسي لا يستطيع التأقلم على تغيرات الفصول.

