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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تقلبات جوية وسقوط أمطار غزيرة بداية من الغد

الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة يومي الاثنين والثلاثاء

أمطار
أمطار

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد في هيئة الأرصاد الجوية، إن هناك موجة من التقلبات الجوية في بعض مناطق الجمهورية، مشيرة إلى أنه من المتوقع تعرض مصر لأمطار غزيرة، وسقوط أمطار عادية خلال يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين.

وأضافت "إيمان شاكر"، في تصريحات تليفزيونية مع الإعلامية أنجل جمال، ببرنامج "صباحك بالألوان"، أنه حتى الآن، لم تنخفض درجات الحرارة بالشكل الملحوظ، والطقس معتدل على كل الأنحاء، باستثناء تساقط للأمطار الخفيفة.

وأوضحت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أنه بداية من غد الاثنين؛ ستشهد عدة مناطق تساقُطًا للأمطار، مُحذرة من الشبورة المائية على الطرق الرئيسية والزراعية.

واشارت إلى أن هناك تقلبات جوية تشهدها مصر بداية من الغد، حيث يشهد تساقطا للأمطار، ولكن دون قلق، لأنها ستكون خفيفة، وعلى المواطنين أخذ الحذر خلال الفترة المقبلة.

وتابعت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أنه "من المتوقع أن يسود البلاد طقس لطيف في النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما يصبح الطقس مائلا للبرودة في الليل على أغلب الأنحاء.

الطقس مائل للبرودة في الليل

وعن الظواهر الجوية التي تشهدها البلاد؛ أشارت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية، والسواحل الشمالية الشرقية وسط سيناء، وشمال الصعيد يسودها طقس لطيف في النهار، مائل للبرودة في الليل والصباح الباكر، بالإضافة إلى جو غائم جزئيًا.

الأرصاد الأرصاد الجوية التقلبات الجوية إيمان شاكر أنجل جمال

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