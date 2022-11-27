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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

بسبب فيديو..أمير قطر يدعو طلاب مدرسة كويتية لحضور كأس العالم 2022

أمير قطر يدعو طلاب
أمير قطر يدعو طلاب مدرسة كويتية لحضور كأس العالم 2022م

دعا أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عدد من طلاب إحدى المدارس الثانوية بالكويت، لحضور إحدى مباريات بطولة كأس العالم 2022م والمقامة في قطر حاليا. 

وزار السفير القطري، علي بن عبدالله آل محمود، اليوم، مدرسة ثانوية بلاط الشهداء لنقل الدعوة إلى إدارتها لحضور عدد من المعلمين والطلبة لإحدى المباريات. 

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ووفقا لموقع «الجريدة» الكويتي، أوضح مدير المدرسة، علي الظفيري، أن السفير القطري حضر إلى المدرسة صباح اليوم، ونقل دعوة الشيخ تميم لادارة المدرسة والمعلمين والطلبة معربا عن شكره وتقديره واعتزازه بالدعوة التي قدمها أمير قطر.

طائرة خاصة لنقل الطلاب 

وأضاف مدير مدرسة ثانوية بلاط الشهداء الكويتية: «حرصت إدارة المدرسة على توفير بيئة تربوية جاذبة للطلبة، وتم تنظيم يوم للاحتفال بمونديال كأس العالم المقام في قطر، لأنها الدولة العربية الأولى التي تقام فيها كأس العالم لأول مرة، إضافة إلى رغبتنا في تعزيز قيم الانتماء للشعب الخليجي الواحد في نفوس طلبتنا».

أمير قطر يدعو طلاب مدرسة كويتية لحضور كأس العالم 2022 

 وأكد علي الظفيري أن السفير أبلغه أنه تم توفير طائرة خاصة لنقل الطلبة والمعلمين الراغبين في حضور المباراة، لافتا إلى أنه خاطب المسؤولين في وزارة التربية وكذلك أولياء أمور الطلبة للحصول على الموافقات اللازمة لتلبية هذه الدعوة. 

كأس العالم 2022 بقطر 

تأتي هذه الدعوة من أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بعدما انتشر مقطع فيديو لطلاب مدرسة بلاط الشهداء الثانوية الكويتية، على مواقع التواصل الاجتماعي، أثناء احتفالهم ببدء بطولة كأس العالم 2022 بالدوحة وفي أيديهم أعلام “دولة قطر” مما لاقى رواجا كبيرا بين المستخدمين.

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