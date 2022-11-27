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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

99 مرشحا يتقدمون لخوض انتخابات لجان الاتحادات الطلابية بكليات جامعة أسيوط الأهلية

الدكتور أحمد المنشاوي
الدكتور أحمد المنشاوي القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات اتحاد طلاب جامعة أسيوط الأهلية عن تقدم99 طالب وطالبة لخوض الانتخابات على لجان الاتحادات الطلاب بكليات الجامعة .

وقال الدكتور أحمد عبد المولى القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ورئيس اللجنة العليا اللاشراف على انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة أسيوط  الأهلية انه تقدم لخوض الانتخابات على لجان الاتحادات الطلابية بكليات الجامعة 99 مرشحا بينهم 65 طالب  و 34 طالبه .

وأضاف رئيس اللجنة العليا المشرفة على انتخابات الاتحادات الطلابية الى انه تقدم بكلية طب الاسنان 14 طالب ولم تتقدم طالبات ، وتقدم بكلية الالسن طالبين و 7 طالبات باجمالي 9 مرشحين ، وفي كلية الحاسبات تقدم 12 طالب و 9 طالبات باجمالي 21 مرشحا ، و في كلية الصيدلة 10 طلاب و 4 طالبات باجمالي 14 مرشحا .

1064 يتقدمون لخوض انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة أسيوط

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بينما تقدم بكلية الهندسة 8 طلاب و 6 طالبات باجمالي 14 مرشحا ، وفي كلية العلوم الإدارية تقدم 7 طلاب و 7 طالبات باجمالي 14 مرشحا ، وفي كلية الطب تقدم 12 طالب وطالبة واحدة باجمالي 13 مرشحا .

 

وأشار رئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الى انه تم إعلان الكشوف المبدئية للمرشحين اليوم على أن يتم تلقى الطعون يوم غدا الاثنين يعقبها يوم الثلاثاء فحص الطعون ،على أن يتم إعلان الكشوف النهائية للمرشحين لعضوية لجان الاتحادات الطلابية يوم الأربعاء القادم ، مضيفاً أنه من المقرر السماح بفترة للدعاية الانتخابية بدءً من الخميس 1 ديسمبر مع منع استخدام الشعارات الطائفية أو الفئوية أو الجزئية في أعمال الدعاية على أن تبدأ يوم الأحد 4/12 انتخابات الجولة الأولى بالكليات ، كما يتم الفرز وإعلان النتائج في ذات اليوم.

 ويتم يوم الاثنين 5 /12 جولة الإعادة في حالة تساوى الأصوات ، ومن المقرر أن يشهد يوم الثلاثاء 6/12 انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم بالكليات ، يليه يوم الأربعاء 7/12 انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه بالكليات ، على أن يتم اختتام الماراثون يوم الخميس 8/12 بانتخابات أمناء اللجان العليا لاتحاد طلاب الجامعة ومساعديهم وكذلك انتخابات رئيس اتحاد طلاب الجامعة ونائبه.

 

 

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