مدرب كرواتيا: راض عن أداء فريقي أمام كندا.. ومواجهة بلجيكا صعبة وحاسمة

قال زلاتكو داليتش المدير الفني لمنتخب كرواتيا، إنه راضٍ عن الأداء الذي قدمه فريقه أمام كندا أمس الأحد، مشيرًا إلى أن "تقدم كندا في المباراة منحنا المزيد من الطاقة للتمكن من العودة في النتيجة".



وحقق منتخب كرواتيا فوزا كبيرا على نظيره الكندي بنتيجة 4ـ1، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد، على استاد خليفة الدولي، في إطار الجولة الثانية للمجموعة السادسة بكأس العام "قطر 2022".



وأضاف زلاتكو داليتش، في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "كان الفوز على كندا مهمًا في ظل صعوبة المجموعة، لقد قدم المنتخب الكندي مباراة جيدة وجعل المهمة صعبة علينا في البداية، ولكننا نجحنا في العودة إلى المباراة بتسجيل هدفين قبل نهاية الشوط الأول".



وتابع مدرب كرواتيا أن مواجهة بلجيكا ستكون صعبة وحاسمة في التأهل للدور القادم، ولا بد من التعامل معها على أنها مباراة نهائية، مؤكدًا أن منتخب بلجيكا قوي، ويمتلك نوعية مميزة من اللاعبين.



ويتصدر منتخب كرواتيا المجموعة برصيد 4 نقاط وبفارق الأهداف عن منتخب المغرب صاحب المركز الثاني، ويوجد المنتخب البلجيكي في المركز الثالث بثلاث نقاط، بينما ودَّع المنتخب الكندي المونديال بعد أن تواجد في المركز الأخير بدون أي رصيد من النقاط.