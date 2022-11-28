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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الزراعة: ننسق مع منتجي الدواجن للقضاء على السوق السوداء في الأعلاف

القرش
القرش

أكد الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أنه يتم التنسيق مع اتحاد منتجي الدواجن والجهات المعنية لضمان استمرارية تدفق الإفراج عن الأعلاف من الموانئ.

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أصبح لها سوق سوداء.. اتحاد منتجي الدواجن: الأزمة مستمرة بسبب نقص الأعلاف

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برلمانية تناشد الحكومة استمرار الإفراج عن الأعلاف لتلبية احتياجات المزارع

وأضاف الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "أون إي"،: "خرج ما يقرب من 120 ألف طن ذرة وصويا بإجمالي تكلفة تصل إلى 60 مليون دولار خلال الفترة الأخيرة".

 

وأشار: "إجمالي ما تم الإفراج عنه بالتنسيق مع اتحاد منتجي الدواجن حوالي 876 ألف طن ذرة وصويا بإجمالي 432 مليون دولا"، لافتا: "ننسق بشكل مستمر مع اتحاد المنتجين ودائما هناك لقاءات دورية للاستماع إلى متطلباتهم واحتياجاتهم".

 

وأوضح: "هناك لجنة تم تشكيلها برئاسة نائب الوزير للثروة الحيوانية والداجنة بعوضيه كافة الجهات المعنية ذات العلاقة الرقابية، فضلا عن التنسيق المستمر مع اتحاد المنتجين لكي يكون هناك متابعة مستمرة للقضاء على السوق السوداء في الأعلاف".

الزراعة وزارة الزراعة اتحاد منتجي الدواجن منتجي الدواجن الأعلاف

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