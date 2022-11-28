الزراعة: ننسق مع منتجي الدواجن للقضاء على السوق السوداء في الأعلاف

أكد الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أنه يتم التنسيق مع اتحاد منتجي الدواجن والجهات المعنية لضمان استمرارية تدفق الإفراج عن الأعلاف من الموانئ.

وأضاف الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "أون إي"،: "خرج ما يقرب من 120 ألف طن ذرة وصويا بإجمالي تكلفة تصل إلى 60 مليون دولار خلال الفترة الأخيرة".

وأشار: "إجمالي ما تم الإفراج عنه بالتنسيق مع اتحاد منتجي الدواجن حوالي 876 ألف طن ذرة وصويا بإجمالي 432 مليون دولا"، لافتا: "ننسق بشكل مستمر مع اتحاد المنتجين ودائما هناك لقاءات دورية للاستماع إلى متطلباتهم واحتياجاتهم".

وأوضح: "هناك لجنة تم تشكيلها برئاسة نائب الوزير للثروة الحيوانية والداجنة بعوضيه كافة الجهات المعنية ذات العلاقة الرقابية، فضلا عن التنسيق المستمر مع اتحاد المنتجين لكي يكون هناك متابعة مستمرة للقضاء على السوق السوداء في الأعلاف".