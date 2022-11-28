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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وول ستريت: المساعدات الأمريكية لأوكرانيا تؤخر مبيعات الأسلحة لتايوان بمليارات الدولارات

المساعدات العسكرية
المساعدات العسكرية لأوكرانيا

كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن السلطات الأمريكية قلقة من مخاطر نقص إمدادات الأسلحة اللازمة لـ تايوان، بسبب ضخامة المساعدات العسكرية لأوكرانيا ضد روسيا.

 

و يخشى الكونجرس والمسؤولون الأميركيون من تعقيد صفقة أسلحة لتايوان تقدر بـ19 مليار دولار وسط توتر العلاقات مع الصين، بسبب استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية.

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وذكرت الصحيفة أن شحنات الأسلحة الكبيرة التي دعمت بها الولايات المتحدة كييف قلصت بشكل كبير من قدرة وزارة الدفاع الأمريكية على مساعدة تايوان.

وتابعت الصحيفة ، أن الولايات المتحدة ضخت أسلحة تقدر قيمتها بمليارات الدولارات في أوكرانيا منذ بدء العملية في فبراير الماضي.

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