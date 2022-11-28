تصدرت التريند.. شاهد| ياسمين صبري بإطلالات مبهرة في قطر تشعل السوشيال ميديا

حضرت الفنانة ياسمين صبري الأيام الماضية حفل افتتاح بطولة كأس العالم 2022 والمباراة الافتتاحية التي جمعت منتخب قطر ومنتخب الإكوادور.

وتألقت الفنانة ياسمين صبري بإطلالات متنوعة بقطر خلال حضورها مبارايات كأس العالم.

وكانت أول إطلالة ظهرت هي الإطلالة الكلاسكية التي حضرت بها افتتاح كأس العالم باللون الأبيض المنقوش بالورد الاحمر والتي انتقدها الكثيرون أنها إطلالة غير مناسبة بحضور مباراة.

وظهرت خلال الأيام الماضية علي يخت بجامبسوت باللون الأبيض بقماش من الكتان مع مكياج وتسريحة هادئة.

وكانت تألقت مؤخرا في إطلالة من إحدى السهرات ظهرت ترتدي فستانا أسود أنيق متوسط الطول، ونسقت معه حقيبة باللون الأصفر وإليكم الصور .