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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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لميس سلامة: إجراء مليون و461 ألف عملية بمبادرة إنهاء قوائم الانتظار |فيديو

الإعلامية لميس سلامة
الإعلامية لميس سلامة

أكدت الإعلامية لميس سلامة، أن المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار الخاصة بالتدخلات الجراحية الحرجة، قضت على معاناة آلاف من المصريين مع المرض، و منحتهم الأمل في الحياة.

تم تدشينها في عام 2018

 

وأضافت لميس سلامة أثناء تقديمها برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الإنجاز الذي حققته مبادرة الرئاسة لإنهاء قوائم الانتظار خلال أربع سنوات، كان يحتاج إلى عشرات السنين.

وأوضحت الإعلامية لميس سلامة، أنه تم إجراء أكثر من مليون و461 ألف ، عملية ضمن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار، و التي تم تدشينها في عام 2018، في 480 مستشفى على مستوى الجمهورية.

 

 

مبادرة إنهاء قوائم الأنتظار لميس سلامة المصريين مليون مبادرة الإنجاز

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