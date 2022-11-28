مناقشة رواية "آلام يهوذا" في منتدى المستقبل للفكر والإبداع

يعقد منتدى المستقبل للفكر والإبداع في تمام السابعة من مساء غدا الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 ندوة نقدية لمناقشة رواية "آلام يهوذا"، للكاتب الروائي ماجد وهيب، ويناقش الرواية الكاتب والناقد الدكتور يسري عبدالله، والكاتب الروائي والناقد أحمد الفيتوري، ويدير الندوة الكاتب والإعلامي عمرو الشامي.



وتعد رواية "آلام يهوذا" أحدث روايات الكاتب، كما تعد الرواية الثالثة فى مسيرة الكاتب الشاب ماجد وهيب بعد روايتيه "المرج" و"أخوة الرب"، فضلا عن مجموعته القصصية "العالم في حفلة تنكرية".

ويعد منتدى المستقبل للفكر والإبداع أحد أهم الحلقات النقدية في فضاء الثقافة المصرية والعربية، التى تسعى إلى تعضيد الثقافة الوطنية.

ويطمح المنتدى كما جاء في بيانه التأسيسي إلى أن يكون أعلى تمثيلات الموضوعية عبر إعادة الاعتبار لمفهوم القيمة من خلال تقديم النماذج الإبداعية المعبرة عن القيم الطليعية المتجددة.

تعقد الندوة في مكتبة خالد محيي الدين بحزب التجمع الوطني، فى شارع كريم الدولة المتفرع من ميدان طلعت حرب بوسط البلد، مع التنبيه على الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.