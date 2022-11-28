طريقة عمل خبز التورتيلا مثل الجاهز

يعد خبز التورتيلا من أنواع الخبز التي لا يمكن الاستغناء عنها في المنزل ، كما يمكن استخدامه في العديد من الوصفات المميزة والشهيه.

وإليك طريقة تحضير خبز التورتيلا بالخطوات

مقادير خبز التورتيلا

3 اكواب دقيق

نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر

ملعقة صغيرة ملح

تلت كوب زيت

كوب ماء ساخن للعجن

طريقة تحضير خبز التورتيلا

أخلطي الدقيق والملح والبيكنج بودر معاً ثم يضاف الزيت وتفرك

ضيفي الماء بالتدريج لتحصلي على عجينة متماسكة نتركها مغطاة لمدة نصف ساعة لترتاح

قطعي العجينة إلى أقراص وتفرد بالنشابة ويجب أن نحمي مقلاة غير لاصقة

افردي العجينة و اتركي شكلها عشوائي او استخدمي صحن دائري لقص العجينة بالسكينة لتحصلي على شكل دائري وتوضع في المقلاة وعندما ينضج الجانب الأول نقلبه ليحمر الجانب الاخر

ارفعي خبز التورتيلا على قطعة قماش نظيفة ويجب أن يظل مغطى.