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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أصحابها خالفوا القوانين .. غلق 10 مخابز في المنوفية

غلق 10 مخابز في المنوفية
غلق 10 مخابز في المنوفية

وافق اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على غلق 8 مخابز سياحية بقرى كفر سنجلف الجديد واسطنها بمركز الباجور والبيشة بأشمون و دبركى منوف لمزاولة النشاط بدون ترخيص ، مع التشديد بفصل مصدر المياه والكهرباء والاستعانة بشرطة المرافق والوحدة المحلية في تنفيذ الغلق لحين استخراج التراخيص من الجهات المختصة.

كما وافق المحافظ على غلق مخبزين بلدى بنواحي بندر شبين الكوم وكفر القلشى بتلا لمدة (شهر) كعقوبة إدارية لإنتاج خبز بلدي ناقص الوزن وإعاقة الحملة وعدم تمكينها من أداء واجبها على الوجه الأكمل وفقا للتوجيه الوزاري أرقام (30) لسنة 2017 و(37) لسنة (2020).
 

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جاء ذلك بناءً علي المذكرة المقدمة من مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية وبمرور اللجنة المشكلة من إدارة الرقابة التموينية بالمديرية للتفتيش على المخابز لمتابعة سير العمل بنطاق المحافظة .

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