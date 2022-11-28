نائبا رئيس جامعة أسيوط يغرسان 4 أشجار باحتفالية "الطب البيطري ومستقبلنا الأخضر"

أكد الدكتور أحمد المنشاوى القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط، حرص إدارة الجامعة على القيام بمسئولياتها التوعوية وتثقيف الشباب بأهم القضايا والأحداث الجارية محلياً وإقليمياً، وكذلك توعيتهم بأهم الأزمات والتحديات التي تواجه الدولة والدول العالم المحيط وعلى رأسها قضايا البيئة والتغيرات المناخية وأهم تأثيراتها وتحدياتها، انطلاقاَ من حرصها على توعية الشباب بدوره وما يناقشه من قضايا بيئية وأهداف محورية تحتاج إلى تكاتف شعوب العالم لتحقيقها والحفاظ على نظافة البيئة ومواردها وحمايتها من المخاطر.

جاء ذلك تعقيباً على مشاركة الدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور أحمد عبد المولى القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، فى احتفالية "كلية الطب البيطري ومستقبلنا الأخضر" لمعالجة التحديات المناخية لرفع إنتاجية الثروة الحيوانية، والتي نظمتها إدارة الكلية بحضور الدكتورة مديحة درويش عميدة الكلية ووكلاء الكلية لمختلف قطاعاتها والدكتور ثابت عبد المنعم مدير مركز الدراسات والبحوث البيئية ولفيف من أعضاء هيئة التدريس وطلاب الكلية المشاركين فى فاعليات الاحتفالية والطالب إبراهيم محفوظ بالفرقة الأولى بالكلية والمدير التنفيذي لمبادرة رفقاء الأخضر وأعضاء المبادرة.

وأكدت الدكتورة مها غانم، أن احتفالية كلية الطب البيطري ومستقبلنا الأخضر تأتى ضمن إعلان جامعة أسيوط نوفمبر شهراَ للبيئة من كل عام والتي تسلط الضوء هذا العام لمناقشة قضايا المناخ وتأثيراته فى العالم وبالتابعية دولتنا مصر والمساهمة نحو التصدي للتغير المناخي عن طريق سلسلة من الندوات التوعوية و الأنشطة العلمية المبتكرة وغرس الأشجار وزيادة المساحات الخضراء والمعارض المتنوعة التي تتضمن مختلف الأنشطة البيئية والعلمية المبتكرة لنشر الوعي لدى طلبة وطالبات الجامعة وهي الفئة المستهدفة باعتبارهم ثمرة الغد و بنشر الوعي لهم تبدأ رحلة الانطلاق نحو مستقبل أفضل.

وأشاد الدكتور أحمد عبدالمولى، بالتنظيم المتميز لفاعليات الاحتفالية وبالإعمال والأنشطة البيئة التوعية والتثقيفية المتنوعة والتي قام بتنفيذها الطلاب تحت إشراف إدارة الكلية والتي تعكس الوعي وإدراك الطلاب لمختلف القضايا العالمية، مشيداَ بإدارة كلية الطب البيطري وبأنشطتها العلمية والبحثية المتميزة والتي تضم نخبة من أعضاء هيئة التدريس و كوارد بشرية.



وحول تفاصيل الاحتفالية، أوضحت الدكتورة مديحة درويش أن الاحتفالية تضمنت قيام نائبي رئيس الجامعة بغرس 4 أشجار بالكلية، فضلاَ عن عرض فيلم تسجيلى لأهم الأنشطة البيئية التى قامت بتنفيذها إدارة الكلية إلى جانب تفقدهم معرض الكلية والذى يتضمن العديد من الأنشطة البيئة التوعية وإعادة تدوير المخلفات وذلك من إعداد وبمشاركة طلاب الكلية، مستعرضة التغير المناخي وتأثيره على الحيوان ودور الكلية فى معالجة تلك التحديات لرفع إنتاجية الثروة الحيوانية وأبحاث و دراسات الطب البيطري وعلاقتها بالتغير المناخي إلى جانب استعراض القوافل الطبية البيطري التي نفذتها الكلية فى مختلف المراكز و النجوع بالمحافظة دعماَ للدور المجتمعي المنوط بجامعة أسيوط و ريادتها لخدمة المجتمع.

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