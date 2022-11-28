رسائل مهمة وقوية من فيريرا للاعبي الزمالك

حرص البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على توجيه رسائل مهمة وقوية للاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية اليوم الإثنين على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة المصري المقبلة في الدوري الممتاز.

وطالب المدير الفني لاعبي الأبيض خلال الجلسة، بضرورة مواصلة مسيرة العمل بكل قوة، والتركيز فقط على تحقيق الانتصارات خلال الفترة المقبلة.

وشدد "فيريرا" خلال حديثه مع اللاعبين في حضور معاونيه، على أن المباريات المقبلة مهمة وقوية، وعلى الجميع أن يكون على أتم الجاهزية .

وفي نهاية الجلسة أكد المدير الفني للفريق الأبيض، على تقته في الجميع في تقديم المطلوب منهم بالشكل المناسب خلال المرحلة القادمة.

ويواصل الزمالك استعداداته لمباراة المصري المقرر لها يوم الخميس المقبل باستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.