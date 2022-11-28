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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قبل بدء رصف الطرق.. سكرتير عام بني سويف يتابع أعمال توصيل المرافق

سكرتير عام بني سويف
سكرتير عام بني سويف

ترأس السكرتير العام لمحافظ بني سويف اللواء جمال مسعود، في ضوء تكليفات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، اجتماع لجنة تنسيق الحفر، لمراجعة الأعمال الخاصة بالمرافق قبل تنفيذ نشاط الرصف

ويأتي ذلك بحضور المهندس ناصر فراج وكيل وزارة النقل ، ومسؤولى شركات المرافق من شركة مياه الشرب والصرف الصحي  وقطاع الكهرباء والغاز والاتصالات ومركز معلومات شبكات المرافق والوحدات المحلية وبعض الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة
وخلال الاجتماع ، تم استعراض الأعمال الخاص بتوصيل المرافق من المياه والكهرباء والغاز والتليفونات قبل البدء في أعمال رصف الطرق والشوارع ، ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2022/2023 ، حيث تم التأكيد على مراجعة كافة البالوعات والأغطية والمطابق والغرف الخاصة بالمرافق للتاكد من تغطيتها حفاظاً على أمن وسلامة المواطنين ، بجانب مناقشة طلبات بعض المواطنين الخاصة بتوصيل المرافق والتي تستلزم الموافقة على القيام بأعمال حفر في الطرق والشوارع لتوصيل الخدمة

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تم  تكليف مسؤولى مديرية  الطرق والنقل وشركة مياه الشرب والصرف الصحي  بإعداد حصر بالوعات تصريف مياه الأمطار على مستوى مراكز ومدن المحافظة ، وتسليمه لمركز معلومات شبكات المرافق لتزيلها على خرائط ووضع إحداثيات لها ، وتسليم تلك الخرائط لمسؤولى الوحدات المحلية ، لسهولة تحديد أماكنها والرجوع إليها حالة الضرورة

 

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