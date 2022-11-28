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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ بني سويف يوجه بسرعة إنجاز مشروعات مبادرة حياة كريمة

نائب محافظ بني سويف
نائب محافظ بني سويف

عقد الدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بني سويف اجتماعاً ، لمناقشة ومراجعة الطرق التي تم الانتهاء من أعمال المرافق بها ، تمهيداُ للبدء في رصفها ، ضمن مشروعات  المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية ، وذلك بحضور  الدكتور محمد جبر معاون المحافظ والمنسق العام للمبادرة ببني سويف ، المهندس عامر عبد الحكيم رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات بني سويف بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ، الأستاذ علي يوسف رئيس مركز و مدينة ناصر والأستاذ مدحت  صلاح رئيس مركز ومدينة ببا ومسئولي الطرق.

ياتي ذلك في ضوء توجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف  باستمرار التنسيق بين كافة الأطراف المعنية بتنفيذ مشروعات "حياة كريمة"، ومتابعة معدلات التنفيذ،والتواصل المباشر والمرور الميداني، وعدم  الاعتماد على التقارير المكتبية ، توفيراً للوقت والجهد ،خاصة مع أهمية المبادرة،وعدم السماح بأي  تأخير غير مبرر في هذا الملف الحيوي الذي يهدف إلى الارتقاء بكافة النواحي الحياتية للمواطنين، من خلال مشروعات تستهدف تحسين جودة حياتهم في كافة المناحي.

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وخلال الاجتماع تم استعراض الموقف الإجمالي لعدد الطرق الجاهزة للرصف ، حيث أشار رئيس فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي إلى وجود 11 طريقاً جاهزة للرصف بجانب 9 طرق آخرى تتضمن أجزاء وأطوال جاهزة للرصف ، وخالية من أية أعمال تنفيذية تعوق أعمال الرصف.

وأكد  د. عاصم سلامة نائب المحافظ على تنفيذ توجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم بأهمية استمرارالتنسيق وتضافر الجهود بين كافة الجهات المعنية لسرعة البدء في أعمال الرصف، والانتهاء من تنفيذ كافة المشروعات المدرجة بالمرحلة الحالية خلال المواعيد المقررة، ووفقاً للضوابط والشروط المتفق عليها،لتعظيم الاستفادة من المبادرة، وتعود بالنفع على المواطنين.

بني سويف مياة الشرب نائب محافظ بني سويف محافظ بني سويف المبادرة الرئاسية حياة كريمة مركز ومدينة ببا

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