رفع 7 آلاف طن قمامة وإيقاف 12 حالة بناء مخالف بمدينة بني سويف

ناقش المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم ، الجهود المبذولة والأنشطة الميدانية المنفذة التي قامت بها الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف ، خلال نوفمبر الجاري، في العديد من المجالات والقطاعات والملفات الحيوية والخدمية ، والتي تضمنت تكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات وإزالة التعديات، والحملات الرقابية ، وتنظيم القوافل الطبية المجانية، والإشراف على المبادرات الرئاسية، لتوفير حياة كريمة للمواطنين في كافة المجالات الحياتية، لتقييم الجهود المبذولة من قبل الوحدات المحلية والمديريات الخدمية ودعمها وتقويمها.

في هذا السياق قامت الوحدة المحلية برئاسة هاني الجويلي بعدد من الجهود والأنشطة، التي شملت جميع القطاعات الخدمية والرقابية، حيث تم عقد سلسلة من اللقاءات الأسبوعية بالمواطنين بمقر الوحدة المحلية، لمناقشة شكاوى المواطنين ومتطلبات القرى وتوفير احتياجاتهم، بمختلف قرى المركز في الخدمات والمرافق وفق المتاح من الموارد والإمكانيات وفي إطار الالتزام بالقانون، وذلك بحضور التنفيذيين المعنيين من رؤساء القرى ومديري الإدارات بالوحدة،.

كما التقى رئيس المركز برؤساء القرى وفرق الرصد الميداني في عدة اجتماعات دورية تعقد أسبوعيا لمتابعة رفع مستوى النظافة العامة بالقرى، وتكثيف أعمال رفع المخلفات الصلبة والعضوية والأتربة بالطرق الرئيسية، وإزالة الإشغالات وعشوائيات الطريق، والتصدي التام للتعديات والتعامل المباشر مع الحالات المخالفة؛ تطبيقا للقانون.

وفي قطاع النظافة تم رفع حوالي 3 آلاف طن من موقع الصالون الأخضر وأرض الجيوشي والتكنولوجي والبيئة والشيخ خليفة والصهاريج وعزبة بلبل وثروت الداعور وطريق أحمد وهبة والعمياء والمؤسسة )، كما تم رفع 4 آلاف و140 طن مخلفات وقمامة من المجالس القروية.

وجاءت على النحو التالي (250 طن إبشنا -520 طن بيلفيا – 1580طن شريف باشا – 250 طن تزمنت الشرقية – 240 طن إهناسيا الخضراء – 700 طن باروط – 600 طن بياض العرب)، والتي تم جمعها بالفترتين الصباحية والمسائية، لتوفير بيئة صحية نظيفة وحياة كريمة للمواطنين، وقد تضمنت الأعمال رفع المخلفات والأتربة وتفريغ حاويات القمامة، وجمع المخلفات المنزلية بالمدينة والقرى التابعة.

وعن قطاع الكهرباء، قامت شبكة الكهرباء الداخلية بالوحدة المحلية بتركيب 26 عامود كهرباء جديد بشوارع المدينة، و7 أعمدة كهربائية بالمنطقة الصناعية بياض العرب بالتعاون مع هندسة الكهرباء، هذا بالإضافة إلى صيانة 650 كشافا بشوارع المدينة،1و280 كشافا بقرى المركز، بجانب300 لمبة، وصيانة 5 محولات كهرباء بشوارع وطريق باروط، واستبدال 10 أعمدة وإقامة 20 عامود مائلا، وتغير أسلاك بطول 6 آلاف مترا وصيانة 5 محولات بقرية شريف باشا، وذلك ضمن خطة المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي إطار تنفيذ التكليفات بالمتابعة المستمرة لمنع أية تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وتنفيذ الإزالة في المهد لمخالفات البناء واستمرار اتخاذ الإجراءات القانونية لردع المخالفين، تم إيقاف 12 حالة بناء مخالف بالمدينة، عبارة عن ( تحويل من سكني لتجاري وصب سقف، وشد أعمدة خرسانية) وتم التحفظ علي مواد البناء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، و42 حالة تعد على الأراضي الزراعية تضمنت (23 حالة علي الأرض الزراعية بمساحة 26،5 قيراط بقرية إبشنا، و4 حالات بقرية إهناسيا الخضراء، 5 حالات بمساحة 550م بقرية باروط، 10 حالات على مساحة ألف متر بقرية شريف باشا.

كما تم متابعة تنفيذ خطة العمل والتي تهدف للحفاظ على الوجه الحضاري والجمالي وتيسير الحركة المرورية أمام المركبات والمارة بشوارع المدينة، وذلك من خلال رفع إشغالات الطريق العام والتعديات على الأرصفة وبروز المحال التجارية والأسواق العشوائية، والتي نفذتها إدارة الإشغالات، وأسفرت عن تحرير عدة محاضر لمخالفات بيئية وإشغال طريق، فضلا عن رفع 3آلاف و564 حالة إشغالات متنوع بالمدينة، عبارة عن (تاندة – يافط – تعديات على الأرصفة – باعة جائلين – بانرات – محاضر محلات – إشغال طريق – موازين – شماسي – شيش –كراسي - ترابيزات) بالإضافة إلى 482 إشغالات ثابتة ومتحركة، وتحرير58 محضر بيئة.

كما شملت الجهود متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام الحالي، حيث تم معاينة علي الطبيعة لموقع محطة الطاقة الشمسية 80 ك واط لمقرات الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف بتكلفة إجمالية قدرها مليون و200ألف جنيها، بالإضافة إلى متابعة إنشاء المبنى الإداري المركزي للوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف وتطوير مبنى الإيرادات ومتابعة تجهيز تطوير مبنى التراث المعماري بالإدارة الهندسية وتطوير ورفع كفاءة 2 جراج للوحدة بتكلفة إجمالية قدرها 3 ملايين و444 ألف جنيه، بجانب توريد سيارتين ربع نقل بسلم كهربائي بتكلفة إجمالية قدرها مليون جنيها، ورفع كفاءة وتطوير لعدد 42 معدة نظافة معطلة بمركز ومدينة بني سويف بتكلفة قدرها 2مليون و894 ألف جنيها، وتوريد ( حفار- قلاب 40 طن – لودر مفصلي واحد متر – 5 قلاب 20 طن – 4 قلاب 10 طن – مكنسة ) بتكلفة قدرها 3ملايين و430 ألف جنيها.

من جانبها استقبلت إدارة خدمة المواطنين 134 شكوى خلال نوفمبر، تم فحص والاستجابة لعدد 124 شكوى وجاري بحث 10 شكاوى، وذلك ضمن تكليفات المحافظ، بضرورة الاهتمام بشكاوى المواطنين، وفحص متطلبات القرى، وخاصة ما يتعلق منها بالاحتياجات اليومية المستمرة، وإزالة أسبابها، والعمل على تحقيق أفضل استجابات ممكنة، وهذا ما ساهم في تحسين معدلات الإنجاز وتطور مستويات الأداء كما ونوعا.